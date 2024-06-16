Yerel

- Osmangazi'de kurbanlıklar hijyenik ortamlarda kesildi

BURSA - Kurban ibadetlerini yerine getirmek için Osmangazi Belediyesi tarafından kurban kesim yeri olarak düzenlenen kapalı ve açık pazar alanlarını tercih eden vatandaşlar, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesme imkanı buldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit (Gündüz Sok), Geçit (1. Gediz Sok.), Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Yenikent, Alemdar, Demirtaş mahallelerinde bulunan kapalı ve açık pazar yerlerinin yanı sıra Geçit Mahallesi'nde kurulan kurban satış noktası ile Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi de kurban kesim noktaları olarak belirlendi. Bayram namazının ardından belirlenen kurban kesim alanlarına gelen vatandaşlar hazırlanan temiz ve hijyenik bu alanlarda kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Yurttaşların temiz ve hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmesi için büyük özen gösteren Osmangazi Belediyesi tarafından kesim alanlarına musluklar yerleştirilerek, vatandaşların su ihtiyaçları giderildi. Pazar alanlarında hazır bekletilen su tankerleri de kesimler sırasında sık sık yıkama çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynırları ile kurban atıklarını topladı. Yurttaşlara kurban atıklarını koymaları için çöp poşetleri de dağıtan ekipler, belirlenen noktalar dışında kurban kesmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Osmangazi Belediyesi tarafından belirlenen 23 kapalı ve açık pazar alanında kurban ibadetlerini yerine getiren yurttaşlar, kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

"Ekiplerimiz kötü görüntülerin oluşmasına izin vermiyor"

Yurttaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik ortamda gerçekleştirmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Vatandaşlarımızın kurban vecibelerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmeleri için günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe genelindeki 23 açık ve kapalı pazar alanını kurban kesim yeri olarak düzenledik. Bayramın birinci günüyle birlikte, yurttaşlarımız kurban kesim yeri olarak düzenlediğimiz noktalara giderek kurban ibadetlerini ve sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirme imkanı buldu. Kesim yerlerinde gün boyu temizlik çalışması gerçekleştiren ekiplerimiz, kötü görüntülerin oluşmasına izin vermiyor. Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin yanı sıra çağrı merkezi personelimiz de bayram süresince çalışmalar yürütecek. Yurttaşlarımız acil durumlarda bize ulaşabilir, herhangi bir sıkıntı durumunda belediyemizi arayarak istek, talep ve şikayetlerini bildirebilirler. Tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı kutlu olsun" dedi.