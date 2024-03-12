Osmangazi'de Mehmed Zahid Kotku İzvat Camii açıldı
Dündar, ramazan ayının ilk iftarını vatandaşlarla yaptı
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, ramazan ayının ilk iftarını Çukurca Mahallesi'nde vatandaşlar ile birlikte yaptı. İftarın ardından Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle yeniden inşa edilen Mehmed Zahid Kotku İzvat Camii'nin açılışını gerçekleştiren Başkan Dündar, teravih namazını da yeni camide kıldı.
Eskiyen ve kapasite olarak ihtiyaca cevap vermediği için yıkılarak Osmangazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen Mehmed Zahid Kotku İzvat Cami'nin bahçesinde verilen iftara Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, Çukurca Mahallesi Muhtarı Sayit Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeğinde, ramazan ayının birleştiriciliği en güzel şekilde gözler önüne serildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte orucunu vatandaşlar ile birlikte açan Başkan Dündar, ramazan ayında kalabalık sofralarda iftar yapıyor olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
"Ramazan ayında pekişen birlik ve beraberliğimiz her zaman devam etsin"
Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı ramazanın ilk gününde, vatandaşlarla birlikte iftar yapmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Ramazan ayı insanları birbirine yakınlaştıran, paylaşma duygularını artıran çok bereketli bir ay. Bu mübarek ayda vatandaşlarımızla bir arada olmak, aynı iftar sofrasında buluşmak en büyük mutluluğumuz. Ramazan ayında pekişen birlik ve beraberliğin her zaman devam etmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum. Allah tuttuğumuz oruçları ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi.
"Ülkemizin zenginliği böyle eserlerle belli oluyor"
Ramazan ayının ilk gününde Osmangazi Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar işbirliğinde yeniden inşa edilen Mehmed Zahid Kotku İzvat Camii'nin açılışını gerçekleştiriyor olmanın da mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Maneviyatı yüksek ramazan ayının ilk iftarıyla birlikte bu camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında hizmetlerimiz ile varız. Kentsel dönüşümden ulaşıma, tarihi eser restorasyonlarından temizliğe, park ve bahçe yapımından eğitime kadar her alanda hizmetlerimiz var. İlçemizde 360'dan fazla camimiz bulunuyor. Bu camilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Yeni cami yapılması noktasında ise gerek imar planlarının oluşturulması, gerekse de inşaat konusunda cami yaptırma derneklerimize destek oluyoruz. Buradaki mevcut İzvat Camii, eskimiş ve kapasitesi yetersiz kalmıştı. Caminin etrafını kamulaştırarak yıktık ve hayırseverler vatandaşlarımız ile birlikte yeni bir cami inşa ettik. Yapılan cami, erken dönem Osmanlı ve Selçuklu mimarisini taşıyor. Çok estetik bir cami. Çukurca sakinleri, camilerine sahip çıkarak bu güzel eseri uzun yıllar ayakta tutacaklarıdır. İçinde cemaat varsa camilerimiz yaşar. Eski camilerin kendi dönemini yansıtan mimari özellikleri vardır. Bu camimiz de 100 yıl sonra bu dönemin mimarisini, sosyal ve ekonomik yapısını yansıtacaktır. Ülkenin, devletin ve milletin zenginliği böyle eserlerde belli oluyor" dedi.
Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun da, "Çok değerli bir alimin ismini taşıyan bu camimiz ben göreve geldiğim zaman yeni yıkılmaya başlanmıştı. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, yaptığı kamulaştırmalar ile cami alanının genişlemesini sağladı. Osmangazi Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımız işbirliğinde, ibadeti zevkle yapacağımız bir cami ortaya çıktı. Allah'a hamd olsun ramazan ayının ilk iftarını da bu güzel camimizin bahçesinde yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Çukurca Mahallesi Muhtarı Sayit Çetin de gerek Çukurca Mahallesi'ne yaptığı hizmetler, gerekse de Mehmed Zahid Kotku İzvat Cami'nin inşaatına verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkürlerini sundu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen Mehmet Zahid Kotku İzvat Cami'nde teravih namazı kılındı.
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