Osmangazi'de Su Kesintisi Uyarısı

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BUSKİ, Osmangazi ilçesinin iki mahallesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi ve civarında 04 Mart 2025 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Ahmetbey Mahallesi ve civarında 04 Mart 2025 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA