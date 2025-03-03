Osmangazi'de Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi'de Su Kesintisi Uyarısı

BUSKİ, 4 Mart 2025'te Osmangazi'de iki mahallede su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

03.03.2025 17:21
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BUSKİ, Osmangazi ilçesinin iki mahallesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi ve civarında 04 Mart 2025 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Ahmetbey Mahallesi ve civarında 04 Mart 2025 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika

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