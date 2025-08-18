Osmangazi'de Yaz Etkinliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi'de Yaz Etkinliği Coşkusu

Osmangazi\'de Yaz Etkinliği Coşkusu
18.08.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi'nin 'Haydi Çocuklar Eğlenceye' temasıyla düzenlediği yaz etkinlikleri, mahallelerde çocuklar ve aileler için eğlenceli anlar ortaya çıkardı. Açık hava sineması ve çeşitli şenliklerle dolu olan programlar, yaz boyunca devam edecek.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz aylarına özel olarak başlattığı "Osmangazi'de Yaz Etkinliği" programı, dolu dolu geçti. "Haydi Çocuklar Eğlenceye" temasıyla gerçekleşen etkinliklerde mahalleler festival alanına dönüştü.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz aylarına renk ve neşe katan "Osmangazi'de Yaz Etkinliği" programı, mahallelerde vatandaşlarla buluştu. "Haydi Çocuklar Eğlenceye" temasıyla düzenlenen etkinliklerde hem çocuklar hem de aileler keyifli anlar yaşadı. Festival havasında geçen programlarda yüzlerce vatandaş gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Çocuklar için hazırlanan oyun alanları, atölyeler ve sahne gösterileri büyük beğeni toplarken, yetişkinler de el sanatları ve müzik etkinlikleriyle programa dahil oldu.

Yenikaraman ve Altınova'da sinema keyfi

Yenikaraman ve Altınova Mahallesi'nde kurulan açık hava sinema alanlarında gösterilen "Coco" filmi, miniklerden büyük ilgi gördü. Patlamış mısırlarıyla film keyfi yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi. Açık hava sineması, yalnızca çocukları değil aileleri de bir araya getirerek mahallelerde nostaljik bir atmosfer oluşturdu.

Şenlik coşkusu ilçeyi sardı

Soğukkuyu, Başaran, Zafer ve Kiremitçi mahallelerinde düzenlenen şenliklerde ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar müzik eşliğinde dans ederken, çeşitli oyunlar ve gösterilerle doyasıya eğlendi. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde, birlik ve beraberlik duygusu canlandı.

Osmangazi Belediyesi, yaz boyunca ilçenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle çocuklara ve ailelere açık havada keyifli vakit geçirme imkanı sunmaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de Yaz Etkinliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:37:09. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Yaz Etkinliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.