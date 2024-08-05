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Osmangazi'deki park sayısı 691'e çıkıyor

Başkan Aydın: "Yeni parklarla ilçemize değer katacağız"

BURSA - Osmangazi'deki sosyal donatı alanlarının sayısını arttırmak adına yoğun bir çalışma ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, ilçedeki 691'inci parkı Hamitler Mahallesi'nde inşa ediyor. Ağaç dikiminin yapıldığı parkta incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni parka İsmet Paşa Parkı adını vereceklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi, insanların doğayla, çocukların oyunla buluşabildiği mahallelerin nefes alma noktaları olan parkları ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Hamitler Mahallesi'nde inşa edilen İsmet Paşa Parkı ile ilçedeki park sayısını 691'e çıkaracak olan Osmangazi Belediyesi, ilçenin daha modern ve yeşil bir yapıya kavuşmasını da sağlayacak. Toplam 7 bin 728 metrekare alan üzerine yapılan İsmet Paşa Parkı, çocuk oyun alanı, fitness aletleri, engelsiz oyun gurubu, oturma bankları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolu ve toplam 4 bin 276 metrekare yeşil alanı ile Osmangazi'ye değer katacak. Zemin döşeme çalışmaları tamamlanan parkta, farklı türdeki ağaçlar ve bitkiler toprakla buluşturuluyor.

"Yeni parkımıza İsmet Paşa Parkı adını vereceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması planlanan İsmet Paşa Parkı'nda incelemelerde bulundu. Osmangazi'ye yeni bir park daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Ekiplerimiz parkı yeşillendirecek ve güzelleştirecek olan ağaçların dikimini yapıyor. Diktiğimiz bu ağaçlar büyüdüklerinde vatandaşlarımıza nefes olacak. Yeni parkımıza, belediye meclisinde alacağımız karar ile birlikte İsmet Paşa Parkı adını vermeyi planlıyoruz. 7 bin metrekareden daha büyük bir alana sahip, güzel bir park ortaya çıktı. Daha yeşil bir Osmangazi ve daha yeşil bir Bursa için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 691'inci parkımız ilçemize ve kentimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Aydın, parkta yaptığı incelemenin ardından ekiplerle birlikte ağaç dikerek can suyunu verdi. Başkan Aydın, gelecek için yapılacak en önemli yatırımlardan birinin de ağaç dikmek olduğunu söyledi.