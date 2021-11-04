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Osmangazi'den yeni yaşam alanları - Son Dakika

Osmangazi'den yeni yaşam alanları

04.11.2021 13:01
Osmangazi'den yeni yaşam alanları

Osmangazi Belediyesi Yunuseli Mahallesi'nde yeşillikler içerisindeki alanda yeni yürüyüş yolları oluşturmak için çalışma başlattı.

Osmangazi Belediyesi Yunuseli Mahallesi'nde yeşillikler içerisindeki alanda yeni yürüyüş yolları oluşturmak için çalışma başlattı.

Osmangazi Belediyesi, 'Daha Modern ve Yaşanabilir Osmangazi' hedefiyle ilçedeki tüm mahallelere ulaşarak yeni yaşam alanları oluşturuyor. Bu kapsamda Osmangazi'nin en kalabalık mahallelerinden biri olan Yunuseli Mahallesi'nde yapımına başlanan yürüyüş yolu, vatandaşların yürüyüş ve koşu gibi spor aktivitelerini yapabileceği bir alan olacak. Toplam uzunluğu 330 metre olan yürüyüş yolunun etrafındaki 3 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ağaç ve çiçek dikimleri ile birlikte estetik bir görünüme bürünen parkurda vatandaşlar spor yaparken huzur da bulacak. Vatandaşların spor faaliyetlerini çeşitlendirmeleri için parkur çevresine fitness aletleri yerleştirilecek. Vatandaşların spor sonrası dinlenebilmeleri için de parkur içerisine banklar konulacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hem spor yapabilmesi hem de yeşillikler içerisinde huzur bulabilmesi için yürüyüş yolları ve ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Buradaki çalışmalarımızdaki amacımız hem bu bölgedeki vatandaşlarımızın hem de çevre mahallelerden gelen vatandaşlarımızın tabiatla iç içe daha sağlıklı yaşam alanlarına ulaşmalarını sağlamak" dedi. - BURSA

Osmangazi'den yeni yaşam alanları
Osmangazi'den yeni yaşam alanları
Osmangazi'den yeni yaşam alanları

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'den yeni yaşam alanları - Son Dakika


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