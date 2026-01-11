Osmangazi Kent Konseyi\'nin yeni Başkanı Sevim Sakallı oldu

Osmangazi Kent Konseyi'nde önümüzdeki 3 yıl görev yapacak olan başkan ve yönetimi 24. Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda belirlendi. 24. seçimli genel kurulda tek listeyle yeni başkan Sevim Sakallı olurken, Bursa'nın fethinin 700. yılı çalışmaları içerisinde etkin rol almaları anlayışıyla yürütme kurulu 16 asil üyeden oluştu. Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Sevim Sakallı ablamız, bir kadın olarak da kendi yürütme kurulu ekibiyle de mücadeleye, Osmangazi, Bursa'mız için üretmeye devam edecek. Biz de elimizden ne katkı geliyorsa yine destek olacağız" şeklinde konuştu.

Halkın hem yönetim hem de denetim mekanizmalarında yer alması ve katılımcı demokrasi anlayışını yaygınlaştırmayı hedefleyen Osmangazi Kent Konseyi'nde 24. Seçimli Genel Kurul Toplantısı heyecanı yaşandı. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurulun divan başkanlığını Cemile Boncuk yaptı. 175 delegeden 98'inin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, mevcut başkan Fatma Çil Yılmaz, görevini Sevim Sakallı'ya devretti.

"Olağanüstü bir çaba sarf etti"

Genel kurulda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, önceki dönem Osmangazi Kent Konseyi Başkanlığı'nı yapan Fatma Çil Yılmaz'a, bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Aydın, "Bizim 31 Mart seçimlerinde de belediye meclis üyesi adayımızdı, sırası seçilmesi zor bir yerde olmasına rağmen sanki birinci sıradaymış gibi çalıştı. Gerçekten o süreçte olağanüstü bir çaba sarf etti ve benim seçilip seçilmemem önemli değil, önemli olan seçimi kazanmak dedi. Emek gösterdi, gayret gösterdi, ondan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

"Elimizden ne katkı geliyorsa yine destek olacağız"

Genel kurul seçimlerinin bir bayrak yarışı olduğuna değinen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi'ne ellerinden gelen desteği sunacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Buradaki hizmetler genel kuruldan sonra da devam edecek. İnşallah orada da Sevim Sakallı ablamız, bir kadın olarak da kendi yürütme kurulu ekibiyle de mücadeleye, Osmangazi, Bursa'mız için üretmeye devam edecek. Biz de elimizden ne destek geliyorsa, ne katkı geliyorsa yine destek olacağız. Çünkü Kent Konseyleri, yasayla kurulmuş ancak belli destekler olmadığında da yeteri kadar hizmet üretemeyen yerler. Önemi büyük ancak gerekli hassasiyet gösterilmemiş dezavantajlı gruplar, gündeme gelmemiş konular, çözülememiş, ihmal edilmiş olaylar oluyor, onlar bu konuda hem daha hassas hem daha yetkin oluyorlar. Birlikte koordine ile bu konulara da parmak basmış ve çözüm üretmiş olmayı hedefliyoruz. Bir kez daha kendilerine, yürütme kuruluna, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra görevli olacak başkana, yürütme kuruluna her birine başarılar diliyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun."

"Kentinin misafiri değil sahibi olan insanlara ihtiyacımız var"

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy da yaptığı konuşmada, "Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın söyledi, konseylerin başarılı çalışmalar üretebilmesi için gerçekten hemşehrilik bilincinin, kent hukukunun korunması için gereken çalışmaları yapabilmesi için belediye başkanlığının desteği gerçekten çok önemli. Uyumlu çalışmak önemli, daha önemlisi de kentinin, ilçesinin misafiri değil sahibi olan insanlara ihtiyacımız var. Onların gönüllü katılmaları, bizleri zenginleştirmeleri, bizleri projeleriyle, katkılarıyla güçlendirmeleri gerekir" değerlendirmelerinde bulundu.

"Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Sevim Sakallı da, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti. Osmangazi Kent Konseyi olarak şehrin kalkınmasına katkıda bulunmak, sorunlarına çözüm üretmek ve halkın refahını artırmak için çalışacaklarının altını çizen Başkan Sakallı, "Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, ilçemiz adına ortaya koyduğu sosyal belediyecilik vizyonuna uygun olarak Kent Konseyi'miz ile projeler geliştirdi ve etkinlikler düzenledi. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz projeler, düzenlediğimiz etkinlikler ve başlattığımız çalışmalarla şehrimize değer kattık. Daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Kent Konseyi olarak vatandaşlarımızın sesini duyurmak, onların ihtiyaçlarına cevap vermek ve şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diyerek, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle hep birlikte başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Osmangazi Kent Konseyi'nde başkanlığı devreden Fatma Çil Yılmaz ise, görevinin onurunu ve gururunu her zaman yaşadığını dile getirerek, "Eminim Osmangazi ve Bursa'mız için daha güzel şeyler yapmaya, hep beraber üretmeye devam edeceğiz" sözlerini kaydetti ve yeni başkan Sevim Sakallı ve yürütme kuruluna başarılar diledi.

Osmangazi Kent Konseyi'nde 24. Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve önceki dönem başkanı Fatma Çil Yılmaz'a çiçek takdiminde bulunurken, Osmangazi Kent Konseyi'nde dönemini tamamlayan yürütme kurulu üyelerine de teşekkür plaketi sundu. - BURSA