Başkan Erkan Aydın Ramazan Sokağı'nda vatandaşlarla buluştu

27.02.2026 16:07  Güncelleme: 16:08
Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan Sokağı, her akşam düzenlenen etkinliklerle dolup taşıyor. Başkan Erkan Aydın, vatandaşlarla buluşarak kültürel etkinlikleri destekliyor, bu atmosferde komşuluk bağları güçleniyor.

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı'nda kurduğu Ramazan Sokağı, her akşam düzenlenen etkinliklerle yoğun ilgi görüyor. Başkan Erkan Aydın'ın da vatandaşlarla bir araya geldiği programlarda, Karagöz orta oyununa kadar uzanan etkinlikler Ramazan'ın huzur ve bereketini meydanlara taşıyor.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kentin kalbi olan Osmangazi Meydanı'na taşıyarak her yaştan vatandaşı bir araya getiren kapsamlı etkinliklere imza atıyor. Özellikle çocuklar için hazırlanan Karagöz-Hacivat gölge oyunları, kukla gösterileri ve sahne performansları minik izleyicilere neşe dolu anlar yaşatırken, aileler de meydanda kurulan oturma alanlarında Ramazan'ın huzurunu birlikte paylaşma fırsatı buluyor. Meydan, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle yalnızca bir program alanı değil; komşuluk bağlarının güçlendiği, selamlaşmaların arttığı ve dayanışma ruhunun hissedildiği bir buluşma noktası haline geliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kültürel değerlerin yaşatıldığı, dayanışma ve paylaşma duygularının güçlendiği Osmangazi Meydanı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Osmangazi Meydanı ve Üftade Meydanı'ndaki Ramazan Sokağı'na ilginin yoğun olduğuna işaret eden Başkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ramazan Sokağımızda 60 esnafımız yer alıyor. Her akşam konserler, Karagöz-Hacivat gösterileri ve orta oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca Üftade Meydanı'nda da bir diğer Ramazan Sokağımız bulunuyor. Bursalı ve Osmangazili hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Hava biraz soğuk olmasına rağmen katılım ve alaka oldukça güzel. Ramazan ayının tadını, bereketini ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Gündüz oruç tutarak nefsimize hakim oluyor, akşamları ise etkinliklerde bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bunun yanı sıra bazı mahallelerimizde de orta oyunları sahneliyoruz. Amacımız, Ramazan ayını en güzel şekilde idrak ederek bayrama hep birlikte sağlık ve huzur içinde ulaşmak."

Esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek, tümüyle yakından ilgilendi. Esnaf tarafından Başkan Aydın'a ziyareti sırasında 'Aşk Bazıları İçin Memleketin Takımıdır' yazılı Bursaspor tablosu hediye edildi.

İftarın ardından giderek yoğunlaşan meydanda gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşları mutlu etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Erkan Aydın

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.