Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliği - Son Dakika
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Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliği

02.04.2022 01:20

Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliğiBURSA Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini temiz, rahat ve hijyenik bir ortamda yapabilmelerini sağlamak adına ilçedeki camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliği

BURSA Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini temiz, rahat ve hijyenik bir ortamda yapabilmelerini sağlamak adına ilçedeki camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

İlçe genelindeki 360 caminin tamamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda camilerdeki halılar, halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencere, kapı, mihrap, minber, kürsü, ayakkabılık, duvar ve avizeler büyük bir titizlikle siliniyor. Ayrıca cami içleri, şadırvanları ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından dezenfekte edilerek daha hijyenik hale getiriliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yıl boyunca devam eden cami temizlik çalışmalarını, ramazan ayı münasebetiyle yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ortamda yapabilmeleri için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarını, ramazan ayı nedeniyle biraz daha hızlandırdık. İnşallah, Osmangazi'deki tüm camileri temizleyeceğiz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.

Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliği
Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliği
Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliği

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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliği - Son Dakika


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