Osmangazi'nin 'Gezici Kütüphanesi' yollara çıktı - Son Dakika
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Osmangazi'nin 'Gezici Kütüphanesi' yollara çıktı

Osmangazi Belediyesi'nin kütüphaneye ulaşmakta zorluk yaşayan merkeze uzak mahallerdeki çocukları kitap ile buluşturmak ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, hizmete başladı.

01.08.2024 21:35
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Osmangazi'nin 'Gezici Kütüphanesi' yollara çıktı

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin kütüphaneye ulaşmakta zorluk yaşayan merkeze uzak mahallerdeki çocukları kitap ile buluşturmak ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, hizmete başladı.

Osmangazi'nin merkeze uzak mahallelerini tek tek dolaşarak çocukları birbirinden güzel kitaplar ile buluşturacak olan Gezici Kütüphane, düzenlenen törenle yollara çıktı. 6-18 yaş arasındaki çocuklara hitap eden 600 kitaba ev sahipliği yapan Gezici Kütüphane, hafta içi her gün iki mahallede çocukların hizmetinde olacak. Üye olduktan sonra kütüphaneden faydalanabilecek olan çocuklar, 15 günlük periyotlar halinde kütüphaneden en fazla 3 kitap ödünç alabilecek. Çocukların kitaba ulaşmaları ve okuma alışkanlığı kazanmaları adına ilçede önemli bir eksikliği giderek olan Gezici Kütüphane, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkı sunacak.

"Okumayı ve okutmayı birinci plana alıyoruz"

Gezici Kütüphane, Osmangazi Meydanı'nda yer alan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nin önünde düzenlenen törenin ardından ilk hizmet noktası olan İnkaya Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Okumanın ve okutmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermek adına Gezici Kütüphane projemizi hayata geçirdik. Gezici Kütüphane'nin yollara çıkış noktası olarak da geçtiğimiz günlerde hizmete açtığımız Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nin önünü seçtik. İnşallah yakın zamanda, vatandaşlarımızın bağışladığı kitapların yer alacağı İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi'ni de kentimize kazandıracağız" dedi.

"Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak bizlerin şeref madalyası olur"

Konuşmasına Alman sosyal bilimci ve filozof Friedrich Pollock'un sözleri ile devam eden Başkan Aydın, "Pollock der ki; Bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İki kitap okuyan şüphelenir. Üç kitap okuyan aslında hiçbir şey bilmediğini anlar. Biz de okuyan ve okutan bir belediye olarak, özellikle dünyanın geldiği ortamda eğitimin, okumanın, muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşıyoruz. Cehaletin hüküm sürdüğü yerlerde savaş, kan ve göz yaşı hakim oluyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır' düsturundan yola çıkarak okumayı ve okutmayı birinci plana alıyoruz. Gezici Kütüphane ile mahallelerimizde ve köylerimizde bir tane çocuğumuza dahi okuma alışkanlığı kazandırabilirsek işte bu bizim en büyük şeref madalyamız olur. Bugün hizmete başlayan Gezici Kütüphane'nin hayata geçmesinde emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Koordinatörü Serpil Savaş da yaptığı konuşmada, "Okuyan ve okutan belediye anlayışıyla Gezici Kütüphane hizmetini çocuklarımıza sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizler de fotoğraf sanatı ile kentimizin tarihine ve kültürüne katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu projeyi duyunca oldukça heyecanlandık. Biz de çocuklarımızı fotoğraf sanatı ile nasıl buluşturabiliriz ve nasıl katkı sağlayabiliriz heyecanıyla böyle bir projede işbirliği yapma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gezici Kütüphane'nin içerisine giren Başkan Aydın, kütüphanenin raflarından seçtiği kitabı, törene katılan bir çocuğa verdi.

Gezici kütüphaneye çocuklardan büyük ilgi

Gezici Kütüphane, hizmetteki ilk durağı olan İnkaya Mahallesi'nde çocuklar ile buluştu. Mahallelerine gelen Gezici Kütüphane'yi mutlulukla karşılayan çocukların kitaplara ilgisi de büyük oldu. Ayaklarına kadar gelen kütüphane sayesinde birbirinden güzel kitaplarla buluşan çocuklara, ücretsiz boyama kitabı da hediye edildi. Gezici Kütüphane hizmetinden dolayı oldukça mutlu olan çocuklar, Osmangazi Belediyesi'nin bu anlamlı projesinden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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