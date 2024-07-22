Osmangazi'nin köylerinde şenlik dolu bir yaz - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi'nin köylerinde şenlik dolu bir yaz

Osmangazi Belediyesi, Köyümüzde Şenlik Var projesi ile Osmangazi'nin dağ ve ova köylerini müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalar ile buluşturuyor.

22.07.2024 23:01
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Osmangazi'nin köylerinde şenlik dolu bir yaz

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Köyümüzde Şenlik Var projesi ile Osmangazi'nin dağ ve ova köylerini müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalar ile buluşturuyor. Mürseller Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle sakinlerinin eğlencesine ortak oldu.

Yaz döneminde 32 farklı kırsal mahallede gerçekleştirilecek olan 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliklerinin bu haftaki adresi Mürseller Mahallesi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da katıldığı şenlik programında, hem yetişkinler hem de çocuklar, eğlence dolu bir gün geçirdi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği program, festival havasında başladı. Programa katılan çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan alanda bir araya gelerek, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bouble şov, palyaço gösterisi gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile doyasıya eğlendi.

Yemek yarışması ve tavla turnuvasında hünerler sergilendi

Mahallenin kadınları yemek yarışmasına, erkekleri ise tavla turnuvasına katılarak hünerlerini sergiledi. Yemek yarışmasına mahalle kadınlarının ilgisi oldukça fazla oldu. Yarışmaya katılan kadınlar, yapmış oldukları yöresel yemekler ile mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Birbirinden lezzetli 21 yemeğin yer aldığı yarışmanın jüri üyeleri, birinciyi belirlemekte oldukça zorlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, yarışmaya katılan yemeklerden tadarak lezzet şölenine ortak oldu.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, mahalle sakinlerinden Hafize Oğuz, yapmış olduğu 'Çullama' ile birinci oldu. 'Ciğer Sarma' ile Fatma Gergi ikinci, bir diğer yarışmacı Ülviye Sevinç de 'Keşkek' ile üçüncü oldu. Mahalle erkeklerinin oldukça iddialı olduğu tavla turnuvasında ise başa baş geçen mücadeleler yaşandı. Rekabetin ve eğlencenin üst seviyede olduğu tavla turnuvasının kazananı, Serkan Kösem Sever isimli yarışmacı oldu. Tavla turnuvası ve yemek yarışmasında dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri ve Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekipleri ise coşkuyu zirveye taşıdı. Koro üyelerinin seslendirdiği birbirinden hareketli şarkıları hep birlikte söyleyen mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibinin danslarına da eşlik etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mürseller Mahallesi'nde düzenlenen Köyümüzde Şenlik Var programına katılarak mahalle sakinlerinin eğlencesine ortak oldu. Mahalle sakinleri, 'Yolumuz Aydın, Başkanımız Erkan Aydın' pankartı ile karşıladıkları Başkan Aydın'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Köyümüzde Şenlik Var projesi çerçevesinde, beşinci etkinliği Mürseller Mahallesi'nde düzenlediklerini ifade eden Başkan Aydın, "Bu şenlik programı ile köylerdeki birlik ve berberliği, sokak eğlencelerini ve yöresel lezzetleri günümüzde yeniden yaşatıyoruz. Özellikle köylerde yaşanan göçten dolayı yeni nesil bu değerleri unutmuş oluyor. Vatandaşlarımız bu etkinlikler sayesinde hem doğanın güzelliklerinin tadını çıkarıyor hem de ata topraklarını tanıyarak eşi, dostu ve akrabaları ile kaynaşma fırsatı buluyor. Bu projeyi başlattığımızda, vatandaşlarımızın ilgisinin nasıl olacağını merak ediyorduk. Mahallelerimizdeki kalabalığı ve coşkuyu görünce çok doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizi gördük" dedi.

Başkan Aydın ile birlikte etkinliklere katılan CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve belediye meclis üyeleri de bu güzel günde Mürseller Mahallesi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'nin köylerinde şenlik dolu bir yaz - Son Dakika

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