Osmaniye Belediye Başkanı Çenet, 45-50 milyonluk şüpheli fatura ödemelerini askıya aldı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, belediyeye ait araç ve iş makinalarının aylık bakım giderlerinin şüpheli işlemlerle 45-50 milyon lirayı bulduğunu gördüklerini ve ihmali bulunan personelin yerinin değiştirildiğini belirterek, "Araştırma ve inceleme işlemleri tamamlandığında gerekli sözleşme feshi de dahil her türlü işlem yapılacağından kimsenin şüphesi bulunmasın. Bu kapsamda şüpheli fatura ödemeleri de askıya alınmıştır" bilgisini verdi.

Çenet, yaptığı açıklamada, belediyenin gerek personel sayısı gerekse araç ve iş makinaları sayısıyla devasa bir belediye olduğunu, makina parkında 300'den fazla iş makinası ve vasıta bulunduğunu bildirdi.

İncelemeler sonucu bunların bakım, akaryakıt gideri ve iş yönetimi olarak aylık harcama giderlerinin son zamanlarda fazla yer tuttuğunu gördüklerini belirten Çenet, şunları kaydetti:

"Bir örnek vermek gerekirse Kastamonu İl Özel İdaresinin 380 kadar iş makinasının, araç gerecinin aylık bakım gideri 4, bilemediniz 5 milyon lira kadardır. Bu rakam geçtiğimiz aylarda bizde maalesef şüpheli işlemlerle veya olası komisyonculuk muvazaalı işlemleri ile 45 ila 50 milyon liraları bulan faturalar önümüze gelmiştir. Şimdilerde aldığımız tedbirlerle yeniden 9 milyon bandına inmiştir. Çok acıdır bir bakıyorsunuz yenisi 2 milyon etmeyen bir temizlik aracına iki ayda bakım gideri olarak 1,5 milyon lira sanayi faturası kesilmiş ya da yenilenen otomobil lastiği, iş makinası lastiği olarak gösterilmiştir. Bu anlamda incelemelerimiz devam etmektedir."

İhmali veya kusuru bulunduğu düşünülen personellerin yerlerinin değiştirildiğini bildiren Çenet, "Araştırma ve inceleme işlemleri tamamlandığında gerekli sözleşme feshi de dahil her türlü işlem yapılacağından kimsenin şüphesi bulunmasın. Bu kapsamda şüpheli fatura ödemeleri de askıya alınmıştır" bilgisini verdi.