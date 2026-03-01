Osmaniyeli öğrenciler İstanbul\'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları kapsamında, İstanbul'da öğrenim gören Osmaniyeli üniversite öğrencileri anlamlı bir buluşmada bir araya geldi. İbrahim Çenet'in de katılım sağladığı programda yüzlerce öğrenci, sıcak ve samimi bir aile ortamında oruçlarını açtı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan buluşma, İstanbul Cankurtaran Öğretmenevi'nde "Aynı İftarda - Üniversite Buluşması" temasıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da eğitim hayatını sürdüren Osmaniyeli gençler, hemşerileriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Programa Başkan İbrahim Çenet'in yanı sıra eşi Ebru Çenet de katıldı. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön planda olduğu gecede öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, Ramazan'ın bereketi ve manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı. İftarın ardından öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çenet, Osmaniye'de tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Çenet, Osmaniyeli öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında İstanbul'a yönelik önemli bir müjdeyi de paylaşan Başkan Çenet, İstanbul'da bir "Osmaniye Evi" açılması için çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Bu mekanın, İstanbul'daki Osmaniyeliler için bir buluşma ve dayanışma noktası olacağını ifade etti.

Kendi öğrencilik yıllarına da değinen Çenet, bir dönem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğünü belirterek, İstanbul'da okuduğu yıllarda Osmaniye özlemini her zaman hissettiğini söyledi. Bugün aynı şehirde hemşerileriyle aynı sofrada buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Program sonunda Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere takdim edildi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla gece sona erdi.

Osmaniye Belediyesi'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği bu anlamlı buluşma, hemşeri dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. - OSMANİYE