Osmaniyeli öğrenciler İstanbul'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniyeli öğrenciler İstanbul'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi

Osmaniyeli öğrenciler İstanbul\'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi
01.03.2026 11:11  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında, İstanbul'da öğrenim gören Osmaniyeli üniversite öğrencileri bir araya gelerek Ramazan ruhunu paylaştı. Başkan İbrahim Çenet'in katıldığı etkinlikte, Osmaniye'de açılacak 'Osmaniye Evi' müjdesi verildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları kapsamında, İstanbul'da öğrenim gören Osmaniyeli üniversite öğrencileri anlamlı bir buluşmada bir araya geldi. İbrahim Çenet'in de katılım sağladığı programda yüzlerce öğrenci, sıcak ve samimi bir aile ortamında oruçlarını açtı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan buluşma, İstanbul Cankurtaran Öğretmenevi'nde "Aynı İftarda - Üniversite Buluşması" temasıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da eğitim hayatını sürdüren Osmaniyeli gençler, hemşerileriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Programa Başkan İbrahim Çenet'in yanı sıra eşi Ebru Çenet de katıldı. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön planda olduğu gecede öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, Ramazan'ın bereketi ve manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı. İftarın ardından öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çenet, Osmaniye'de tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Çenet, Osmaniyeli öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında İstanbul'a yönelik önemli bir müjdeyi de paylaşan Başkan Çenet, İstanbul'da bir "Osmaniye Evi" açılması için çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Bu mekanın, İstanbul'daki Osmaniyeliler için bir buluşma ve dayanışma noktası olacağını ifade etti.

Kendi öğrencilik yıllarına da değinen Çenet, bir dönem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğünü belirterek, İstanbul'da okuduğu yıllarda Osmaniye özlemini her zaman hissettiğini söyledi. Bugün aynı şehirde hemşerileriyle aynı sofrada buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Program sonunda Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere takdim edildi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla gece sona erdi.

Osmaniye Belediyesi'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği bu anlamlı buluşma, hemşeri dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye Belediyesi, Yerel Haberler, Osmaniye, İstanbul, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniyeli öğrenciler İstanbul'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:31:37. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniyeli öğrenciler İstanbul'da kurulan iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.