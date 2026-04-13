Genç araştırmacılara tarih yolculuğunda belediyeden destek

Osmaniye Belediyesi, şehrin kuruluş sürecini inceleyen "Dağdan Ovaya İnen Şehir: Cebel-i Bereket Sancağı'nın Tarihsel Serüveni ve Kültürel Miras" projesi kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen saha gezisine araç tahsis ederek destek verdi.

"Tarihin İzinde Adım Adım" temasıyla gerçekleştirilen gezide, proje ekibi Fırka-i İslahiye Harekatı'nın bölgedeki etkilerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Gezi rotasında Cebel-i Bereket Sancağı'nın ilk idari merkezi olan Yarpuz'da tarihi hükümet konağı kalıntıları ziyaret edildi. Program kapsamında ayrıca Dervişli köyü ile Cevdetiye beldesi de gezildi. Katılımcılar, zorunlu iskan politikalarının izlerini taşıyan ve adlarını dönemin önemli isimleri Derviş Paşa ile Ahmet Cevdet Paşa'dan alan yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu.

Osmaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projeye katılan öğrenciler, veliler ve danışmanlar tebrik edilerek, "Şehrinin tarihine sahip çıkan gençlerimizin ürettiği projelere destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihini bilen, geçmişinden ilham alan bir Osmaniye için gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - OSMANİYE