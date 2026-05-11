Osmaniye Belediyesi Önünde Motosikletini Yaktı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) – Osmaniye Belediyesi önünde bir kişi motosikletini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre Belediye Binası önüne gelen bir kişi, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile yüz yüze görüşmek istedi. Çenet'in dışarıdaki bir programda olduğu bilgisi verilmesinin ardından sinirlenen yurttaş belediye binası önünde motosikletini yaktı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motosikleti söndürürken, motosikletini yakan kişi gözaltına alındı.

Motosikleti kullanılamaz hale gelen kişinin bir süredir işsiz olduğu ve istihdam talebiyle belediye binasına geldiği iddia edildi.