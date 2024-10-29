Osmaniye Cumhuriyetin 101. Yılını Coşkuyla Kutladı

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Osmaniye'de Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı

OSMANİYE - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü Osmaniye'de düzenlenen törenle kutlandı. Vatandaşlar askerler yoğun ilgi göstererek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Osmaniye Devlet Bahçeli Bulvarı'nda düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı ve 12'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisiyle başlayan program zeybek gösterisi, bayrak gösterisi ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek gösterisiyle son buldu. Kutlamalara katılan Vatandaşlar askerler yoğun ilgi göstererek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın sonunda da kortej yürüyüşü ve resmi araç konvoyu ile sona ererken izleyicilerden büyük alkış topladı.