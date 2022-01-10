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Osmaniye'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlandı - Son Dakika

Osmaniye'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlandı

10.01.2022 18:20
Osmaniye'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlandı

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) yönetimi tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) yönetimi tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program konuşmalarla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan OGC Başkanı İsrafil Avcı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Öncelikle şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına geçtiğimiz ay yaptığımız genel kurul sonrası 3. kez bize bu onurlu görevi layık gördüğünüz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

2022 yılı içerisinde cemiyet olarak yapılması planlanan etkinliklerden bahseden Başkan İsrafil Avcı, 15 Ocak'ta cemiyet olarak Anıtkabir'de şeref defterini imzalayacaklarını söyledi. Başkan Avcı sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslektir. Bu mesleği icra etmekte olan gazeteci arkadaşlarımız da ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu vesileyle Osmaniye halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olarak ilk dönemimizde sizlerle birlikte çok güzel işlere imza attık. İkinci dönemimizde ise pandemi şartları maalesef çalışmamıza izin vermedi ve fazla etkinlik yapamadık. 3. Dönemimizde 15 Ocak'ta Ankara'da, akademisyenler ve bürokratlar platformu ile ortak bir program düzenliyoruz. Buradaki etkinliğimiz, Osmaniye'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kapsamında olacak. Aslanlı yolda hep birlikte yürüyüp, daha sonra Osmaniye Gazeteciler Cemiyetimizin çelengini bırakıp, anıtkabir şeref defterini imzalayacağız. Daha sonra Hacı Bayram Cami'ne geçerek, burada da şehitlerimiz için mevlit okutacağız. Son olarak kurtuluş yemeği düzenleyeceğiz. Yemekte de burada hazırlattığımız tirşik, bayram kömbesi ve Osmaniye Tanıtma Derneği'nin hazırladığı Osmaniye fıstığını misafirlerimize ikram edeceğiz. Anıtkabir programımızın ardından ise yine boş durmayacağız. Cemiyetimizin kuruluş yıldönümü kapsamında, kentimizin tanıtımı için daha önce düzenlediğimiz yaygın medya ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Etkinliğimize büyük ihtimalle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve çok sayıda yaygın medya mensupları ile 81 ilin cemiyet temsilcilerini kentimizde misafir edeceğiz. Misafirlerimize Osmaniye'mizin tarihi ve turistik yerlerini gezdirip, kentimizin tanıtımı konusunda da desteklerini talep edeceğiz. - OSMANİYE

Osmaniye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Osmaniye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

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Gazeteciler Günü, Anıtkabir, Osmaniye, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye'de '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlandı - Son Dakika
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