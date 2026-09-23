Osmaniye'de 112 tatbikatı habersiz yapıldı, mahsur kalan iki personel kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de 112 tatbikatı habersiz yapıldı, mahsur kalan iki personel kurtarıldı

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Osmaniye\'de 112 tatbikatı habersiz yapıldı, mahsur kalan iki personel kurtarıldı
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Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde habersiz yangın, tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği binada çıkan yangın sonrası bina tahliye edildi; mahsur kalan iki personel kurtarıldı, çatıya çıkan bir personel de itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde yangın, tahliye ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası afet ve acil durumlarda personelin hazırlık seviyesini ölçmek ve çağrı merkezinin operasyonel işleyişini test etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği binada çıkan yangının ardından 112 personelinin güvenli şekilde tahliyesi ve mahsur kalan personelin kurtarılması canlandırıldı.

Tatbikat kapsamında, yangın ihbar sisteminin devreye girmesinin ardından bina tahliye edildi. Yapılan kontrolde iki personelin eksik olduğu belirlendi. Dumandan etkilenmiş veya elektrik çarpmasına maruz kalmış olabilecekleri değerlendirilen personelin kurtarılması için itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Ekiplerin müdahalesiyle binada mahsur kalan iki personel kurtarılırken, yangın nedeniyle ikinci katta bulunan ve çatıya çıkan bir personel de itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kuddusi Arık, şunları söyledi:

"Bodrum katta elektrik işleriyle ilgilenen teknisyen arkadaşlarımız vardı. Bir kablonun şase yapmasıyla birlikte yangın alarm sistemimiz devreye girdi. Bunun üzerine binayı tahliye ettik. Yaptığımız kontrolde iki arkadaşımızın yanımızda olmadığını gördük. Bu arkadaşlarımızın dumandan etkilenmiş veya elektrik çarpmasına maruz kalmış olabileceğini değerlendirerek itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik.

Ekipler geldi ve arkadaşlarımızı kontrol etti. Binanın içi ve çevresi kontrol edildi. Daha sonra bir arkadaşımız yarı baygın, diğer arkadaşımız ise baygın halde kurtarıldı. İkinci katta bulunan bir arkadaşımız da yangın tehlikesi nedeniyle çatıya çıkmıştı. İtfaiye ekiplerimiz onu da güvenli şekilde kurtardı.

Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Bu tatbikatı habersiz gerçekleştirdik. Hem gerçek bir durumda ne kadar sürede müdahale edilebileceğini hem de arkadaşlarımızın reaksiyonlarının nasıl olduğunu ölçmek istedik. Başarılı bir tatbikat oldu."

Tatbikat, ekiplerin müdahalesi ve personelin güvenli şekilde tahliye edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
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