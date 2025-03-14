Osmaniye'de 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Osmaniye Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimlerin hakları ve sağlık sistemi için mücadele vurgusu yaptı.

14.03.2025 17:44
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(OSMANİYE) - Osmaniye Tabip Odası Başkanı Cuma Korkmaz, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Demokrasinin, adaletin, laikliğin ve barışın egemen olduğu bir ülke ve iyi hekimlik değerleri ile mesleğimizi yaşayabileceğimiz, başka bir sağlık ortamının mümkün olduğunu ilan ediyoruz. Yıllara dayanan birikimimiz, özgüvenimiz ve iyi hekimlik değerlerinden aldığımız güçle, akıl ve bilimsel yöntemlerden şaşmadan, halkın sağlığı, hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Osmaniye Tabip Odası basın açıklaması yaparak 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Tabip Odası Başkanı Korkmaz, "Ülkemizin sağlık yükünü ekip arkadaşlarımızla birlikte taşıyan bütün hekimlerin; kamuda, özelde, ameliyathanelerde, polikliniklerde, ASM'lerde, laboratuvarlarda gece-gündüz demeden, ihtiyacı olan tüm insanlara şifa dağıtan meslektaşlarımızın, hepimizin 14 Mart 2025 Tıp Bayramımız kutlu olsun.Emeğin ve fedakarlığın değerinin bilinmediği; bencilliğin, çıkarcılığın, paranın kutsandığı; adaletsizliğin ve eşitsizliğin hakim kılındığı bir dünya ve ülke ortamında ayrım yapmadan ihtiyaç duyana sağlık hizmeti sunmakta olan hekimlerin günü bugün" dedi. Korkmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İyi hekimlik değerlerinin hatırlatıldığı gün"

"14 Mart hekimlerin gündem olduğu, sesinin daha fazla duyulduğu, kamuoyunda mesleğimize saygının ve minnettarlığın yansıtıldığı, aynı zamanda hekimlerin topluma karşı sorumluluğunun ve iyi hekimlik değerlerinin hatırlatıldığı gün. 14 Mart'ın tarihsel kökeni, tıp bayramını mesleğimiz için takvimden seçilmiş gün olmanın ötesine taşır. Çok daha anlamlı kılar. 14 Mart Tıp Bayramı, modern anlamda ilk tıp fakültesinin Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin 14 Mart 1827'de kurulmuş olmasından kökenini alır ve 14 Mart 1919'da 'Tıbbiyeliler ne yapabilir' sorusunun sorulduğu bir buluşmayı işgalcilerin baskısına rağmen gerçekleştirenlerin sembolik adımıyla özdeşleşir. 14 Mart'ın tarihselliğinden ve insanların ruhuna ve bedenine temas edebilme ayrıcalığına sahip olan hekimliğin sorgulayıcı, biat etmeyen ve bağımsızlıkçı yönünden güç alarak sorunlarımızı gidermek üzere önerilerimizi, taleplerimizi ve demokratik tepkimizi 2025 yılında da göstermeye devam edeceğiz.

"Başka bir sağlık sistemi mümkün"

Bu kararlılıkla kamuoyuna ve sağlık otoritesine sesimizi duyuracağımız kutlama, tören, eylem ve etkinliklerle dolu 14 Mart Tıp ve Sağlık Haftası geleneğini sürdürüyoruz. 14 Martlar hekimlik ortamının güncel ihtiyaçlarına göre şekillenir. 2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası'nda bizler başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu; sağlık emekçilerinin mesleki özerkliğe sahip özneler olarak demokratik katılımcı tarzla örgütlenmelerine dayanan kamusal bir anlayışla; koruyucu sağlığı esas alan, şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadele etmeye; nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini, gün içinde dinlenebilme hakkı ve ortamını, angaryaya dönüşmeyen nöbetleri, vergide adaletin sağlanmasını, güvenceli ve emekliliğe yansıyan temel ücret talebini ısrarla dillendirmeye devam edeceğiz. Biz hekimler 14 Mart 2025 günü, demokrasinin, adaletin, laikliğin ve barışın egemen olduğu bir ülke ve iyi hekimlik değerleri ile mesleğimizi yaşayabileceğimiz, başka bir sağlık ortamının mümkün olduğunu ilan ediyoruz. Yıllara dayanan birikimimiz, özgüvenimiz ve iyi hekimlik değerlerinden aldığımız güçle, akıl ve bilimsel yöntemlerden şaşmadan, halkın sağlığı, hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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