Osmaniye\'de 15 Temmuz ruhu hatıra durağında canlandırıldı

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'nda kurulan "15 Temmuz Hatıra Durağı", vatandaşların ziyaretine açıldı. Alanda kurulan stantta 15 Temmuz gecesine ilişkin fotoğraf, belgesel ve görseller vatandaşlarla buluşturuldu.

Osmaniye Valiliği ile Osmaniye Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programa Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydana kurulan hatıra durağında vatandaşlara, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatan fotoğraf ve görseller sergilendi. Alana yerleştirilen LED ekranda 15 Temmuz'u konu alan görüntüler yayımlanırken, VR gözlüklerle o geceyi anlatan belgeseller izletildi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan fotoğraf sergisi de ziyaretçilerden ilgi gördü. Vatandaşlar, darbe girişiminin yaşandığı geceye ait kareleri inceleyerek o gece yaşananları yeniden hatırlama fırsatı buldu. - OSMANİYE