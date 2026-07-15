Osmaniye'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Osmaniye\'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
15.07.2026 12:20  Güncelleme: 12:25
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Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Asri Mezarlık Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Asri Mezarlık Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından tüm şehitler için dua edilirken askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenen protokol üyeleri, kabirler başında dua etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programı, şehit kabirlerine karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.

Osmaniye Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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