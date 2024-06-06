Osmaniye'de 26 gündür aranan gencin cansız bedeni dere yatağında bulundu - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de 26 gündür aranan gencin cansız bedeni dere yatağında bulundu

Osmaniye'de 11 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 44 yaşındaki Tuncay Özdem'in cansız bedeni en son görüldüğü yerden 9 kilometre uzakta dere yatağında bulundu. Özdem'in ablası kardeşinden haber alamaması sonrası Müge Anlı'nın programına konuk olmuş ve yardım istemişti.

06.06.2024 22:05
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Osmaniye'de 26 gündür aranan gencin cansız bedeni dere yatağında bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'de 11 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 44 yaşındaki Tuncay Özdem'in cansız bedeni en son görüldüğü yerden 9 kilometre uzakta dere yatağında bulundu.

Osmaniye'de 11 Mayıs'tan bu yana kayıp olan Tuncay Özdem'in bulunması için AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. En son Karaçay Deresi üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü etrafında görülen Tuncay Özdem'i arama çalışmaları Karaçay deresi üzerinde yoğunlaştı. Yapılan aramalarda Özdem'in cansız bedeni kaybından 26 gün sonra, en son görüldüğü yerden 9 kilometre uzakta Toprakkale ilçesi Türkmen Beldesine bağlı Lalegölü mevkiindeki dere yatağında bulundu. Yapılan ilk incelemenin ardından Özdem'in cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan ve 2 yıl önce de eşinden boşanan 4 çocuk babası Tuncay Özdem'in ablası kardeşinden haber alamaması sonrası ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına konuk olmuş ve kardeşinin bulunması için yardım istemişti.

Kaynak: İHA

Müge Anlı, Osmaniye, Olaylar, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 26 gündür aranan gencin cansız bedeni dere yatağında bulundu - Son Dakika

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