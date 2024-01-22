Osmaniye'de 6 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan ticari araçta, Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Veysel Y. kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 1 araca el konuldu.

Yakalanan 6 göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme Cevdetiye Geçici Barınma Merkezine teslim edildi.