Osmaniye\'de 63 yaşındaki Fatma Yılmaz, kira borcu yüzünden evden çıkarılmak isteniyor

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yalnız yaşayan 63 yaşındaki Fatma Yılmaz, sosyal yardımlarla geçinmeye çalıştığını ancak 3 aydır kirasını da ödeyemediğini anlatarak, "Hiçbir yerden gelirim yok. Evimde yiyecek erzakım bile yok. Yemeğimi bile alt komşum getiriyor. Ondan da utanıyorum, çekiniyorum" dedi.

Osmaniye'de yalnız yaşayan 63 yaşındaki Fatma Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kirasını ödeyemediğini ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını anlattı. Eşini kaybettiğini, beş çocuğunun Antakya'da yaşadığını ve onların da kendisine destek olacak maddi imkana sahip olmadığını anlatan Yılmaz, evindeki eşyaların hayırseverler tarafından verildiğini söyledi.

İki ayda bir eşi vefat etmiş kadınlara verilen 4 bin lira yardım ile ayrıca 3 bin lira sosyal yardım aldığını belirten Yılmaz, bu gelirlerin kira ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini ifade etti. Üç aylık kira borcu bulunduğunu söyleyen Yılmaz, ev sahibi ve emlakçının kendisini evden çıkmaya zorladığını kaydetti.

Kronik guatr hastası olduğunu ve dizlerindeki ağrılar nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığını anlatan Yılmaz, tedavi olamadığını, yemeklerini dahi zaman zaman alt komşusunun getirdiğini belirtti.

Yaşadığı çaresizliği dile getiren Yılmaz, "Eşim vefat etti. Hiçbir yerden gelirim yok. Evimde yiyecek erzakım bile yok. Alt komşum her zaman yardımcı oluyor. Kirama bile yetmiyor. Kendime bile bakamıyorum. Yemeğimi bile alt komşum getiriyor. Nereye kadar getirecek? Ondan da utanıyorum, çekiniyorum" dedi.

"YAŞAMAYA HAKKIM YOK MU?"

Yılmaz, "'Evinden çık' diyorlar. Ben nereye gideyim, sokaklara mı düşeyim? Bu yaşımda ben ne yapayım? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Benim de yaşamaya hakkım yok mu? Ben hiç yaşayamadım. Türkiye'de birileri zenginlik içinde yüzerken ben kiramı ödeyemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Oturacak eşyam bile yok. Komşum getirdi, verdi. Ben insan değil miyim? Benim de elimden tutun ne olur, Allah rızası için" diye konuştu.