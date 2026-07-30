Osmaniye'de Ağaç Katliamına Tepki! - Son Dakika
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Osmaniye'de Ağaç Katliamına Tepki!

Osmaniye\'de Ağaç Katliamına Tepki!
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Devrişiye köyünde mahkeme kararıyla duran ağaç kesimlerine karşı köylüler eylemde bulundu.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Devrişiye köyünde köylüler, 2B arazisinde kesilen çam ve zeytin ağaçları için açtıkları davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen Özel idare ekiplerinin ağaç katliamına devam etmesine tepki gösterdi. Köy sakinlerinden Nadir Kılıç "Şurada maalesef orman katliamı yapılıyor. Zeytin bahçeleri sökülüyor. 2B alanına girdiler vatandaşın. Yani hiçbir şey dinlemiyorlar. Mahkeme kararımız var elimizde, yürütmeyi durdurma kararımız var buna rağmen devam ediyorlar" dedi.

Osmaniye merkeze bağlı Devrişiye Köyü'nde yapılan köpek barınağı ile ilgili akarsu yatağına yakın olduğu, yerleşim yerlerini olumsuz etkileyeceği sebebiyle vatandaşların açtığı davada Osmaniye İdare mahkemesi 16.06.2026 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararına rağmen Özel İdare tarafından çevresinde genişletme yapılmak için 2B alanındaki çam ağaçlarının ve zeytin ağaçlarının kesilmesine köylüler tepki gösterdi.

"ORMANDAKİ ÇAMLARI SÖKÜYORLAR"

Köy sakinlerinden Sezai Kılıç şöyle konuştu: " Burada bir katliam yapılıyor. Şu an ormandaki çamları söküyorlar, yol vuruyorlar ormanın içinden. 2B arazisini çeviriyorlar telle. 2B'yi vatandaşa verdikleri halde 2B'yi şu an çeviriyorlar. Özel idaresi almak istiyor, alıyor yani. Ormanda da bu şekilde görüldüğü gibi makinede burada çamları falan hepsini katliam yapıyorlar. Mahkemeye verdik mahkeme kararı da buraya 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi, üç hafta önce. Buna rağmen halen il özel idare gelip burada çalışma yapıyor. Vatandaşa verilen 2B'yi de elinden alıyor ormanı da çamları da katliamla gördüğünüz gibi toprağın altına hepsini gömmüşler."

"BİZ BU KATLİAMIN DURMASINI İSTİYORUZ"

Fettah Kapan "Bizim burada mahallemizde köpek barınağının üst tarafında 2B'ye ait, 2B'den geçen yerlerimizi paramparça ediyorlar. Orman dairesine de söyledik ama tahrip edilen çamları bir görün. Biz bu katliamın durmasını istiyoruz. Tarlamızı takımımızı 2B'den geçen yerimizi, gelip bizi mağdur etmenin anlamı ne. Zeytin bahçem var, 26 senelik zeytinde kazık var. Söktüler işte 2B'ye ait olan yeri söktüler." dedi.

"MAHKEME KARARINA RAĞMEN DEVAM EDİYORLAR"

Nadir Kılıç ise "Şurada maalesef orman katliamı yapılıyor. Zeytin bahçeleri sökülüyor. 2B alanına girdiler vatandaşın. Yani hiçbir şey dinlemiyorlar. Mahkeme kararımız var elimizde, yürütmeyi durdurma kararımız var buna rağmen devam ediyorlar. Yani hepsini hiçe sayıyorlar. Zeytinler sökülüyor burada hep zeytin bahçelerimiz var. Vatandaşı çok mağdur ettiler. 2B'ye tahsis edilen vatandaşın elindeki yerlere çöküyorlar. Maalesef durum böyle. Orman işletmesine bildirdik, jandarmaya bildirdik bütün gerekli kurumlara bildirdik. Maalesef yine devam ediyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Ağaç Katliamına Tepki! - Son Dakika

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