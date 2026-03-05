Osmaniye'de Akaryakıt Zamlarına Tepkiler - Son Dakika
Osmaniye'de Akaryakıt Zamlarına Tepkiler

05.03.2026 11:55
Osmaniye'de yurttaşlar akaryakıt zamlarına sert tepki gösterdi, çiftçiler gelecekte tarlalarını ekememe kaygısı taşıyor.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yurttaşlar akaryakıta gelen zamma tepki gösterdiler. Bir vatandaş, "Çiftçiyim, traktörle çalışıyoruz tarlalarda. Tarlaları ekmek zor, çok zor. Kapatacağız kontakları, atla, öküzle, artık eski düzenle devam edeceğiz, karasabanla devam edeceğiz çalışmaya" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından hızla yükselen petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatları da arttı. Eşel mobil sisteminin devreye girmesine rağmen Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motorine 3 lira 11 kuruş, benzineyse 92 kuruş olarak yansıyan zamma yurttaşlar tepki gösterdi.

Bir vatandaş, "Artık bundan sonra çiftçiliği bırakacağız. Tarlaları şu an ekemedik, zor ekeriz. Mısır tohumunun torbası 15 bin lira olmuş. Mazot 100 lira olursa nasıl ekeceğiz bunu? Çiftçi perişan. Emekliye yok, çiftçiye yok, perişanız" dedi.

Bir başka kent sakini, "Aslında bu zam vatandaşı çok mağdur ediyor. Bu gelen zam ÖTV'den karşılanabilir, vatandaş mağduriyet yaşamasın. Emekliyim, çok mağdur durumdayız. Devlet emekli maaşına bir zam yapmadı. Durmadan zam geliyor mazota benzine, zamsız günümüz yok" diye konuştu.

Başka bir vatandaş da, "Ne yapalım, alışıyoruz. Çiftçiyim, traktörle çalışıyoruz tarlalarda. Tarlaları ekmek zor, çok zor. Kapatacağız kontakları; atla, öküzle, artık eski düzenle devam edeceğiz, karasabanla devam edeceğiz çalışmaya" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Allah yardım etsin, bir şey demiyorum. Zam muhakkak zorlayacak bizi. Tarlaları ekmedik, ekeceğiz Allah izin verirse. Yapacak bir şey yok. Ağlasak ne yaparız? Bir şey edebilir miyiz? Elimizden bir şey gelmez" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

