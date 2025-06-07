Osmaniye\'de Çay Parasını Ödemeyenlere Uyarı!

Duruma şahit olan bir müşterisi, şunları söyledi:

"Her gün buraya geliyorum. Kendisi bizim hemşehri oluyor. İki kişi tavla oynuyor, sonra başlarına on kişi birikiyor. Gürültü yapıyorlar, buradakileri rahatsız ediyorlar. Çay parasını ödemeden çekip gidiyorlar. Esnaf da şikayetçi, bu konuda muzdarip. Çoğu çay parası vermeden gidiyor."

"Yazı işe yaradı"

Bir başka müşteri de yaşananlara ilişkin şunları anlattı:

"Çay ocağında oyun oynuyorlar. Kimisi diyor ki 'Benim hesabım şöyleydi, benim hesabım böyleydi.' Birbirleriyle net olarak anlaşamıyorlar. Sadece çay yüzünden, oyunlarla ilgili böyle sorunlar yaşanıyor. Para ödemeden gidiyorlar. Adam dört tane çay içiyor, bir tanesini öderse ödüyor. Diğerleri başka hesap ödüyor mu, ödemiyor mu belli değil. Yanındakine güveniyor, içip içip gidiyorlar. İş yeri sahibi de bu yazıyı yazmak zorunda kaldı. Yoksa normalde böyle bir şey olmazdı ama mecbur kaldı. Yazı tabii ki işe yaradı."