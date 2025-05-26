Osmaniye\'de Çiftçi Tarlasını Vatandaşa Açtı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde soğanını satamayan çiftçi tarlasını vatandaşa açtı. Bedava soğanı toplamaya gelen bir vatandaş "Mahzuni Şerif 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana' dediği gibi millet muhtaç oldu" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye Köyü'nde 45 dönümlük soğanını satamayan çiftçi tarlasını vatandaşa açtı. Bedava soğanı duyan emeklisinden işçisine, yaşlısından gencine, herkes soğan tarlasına akın etti.

Soğan toplamaya gelen vatandaşlar şöyle konuştu:

"Muhtaç olduk kuru soğana"

"Şu an tarlada kalmış, soğan toplamaya geldik. Sahibi satamamış herhalde. Allah razı olsun, herkes faydalandı. Sabahtan beri böyle biri gelip biri gidiyor bu üçte biri. Mahzuni Şerif 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana' dediği gibi millet muhtaç oldu. Soğan da para etmeyince tarla sahibi satamadı vatandaş da muhtaç olmuş kuru soğana topluyor. Allah razı olsun geçmişlerin ruhuna gitsin."

"Çiftçi satamamış"

"Haber verdiler geldik topluyoruz. Çiftçi satamamış çiftçi Çukurova'da çok perişan. Çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor. Her şey ortada neyin ne olduğu burada belli oluyor. Meydanda belli oluyor. Nereden baksan şurada 500 kişi var. İhtiyaç sahibi vatandaş tabii ki bu arada yoksul, toplamak zorunda."

"Soğan toplamaya geldim. 69 yaşındayım. Hastayım elimde titreme var. Doktora gittim üç kere hiç faydası olmuyor. Ne yapayım boğaz ekmek istiyor."

"Soğan topluyorum. Çiftçi satamamış öyle kalmış. Biz de yakın köyden geldik topluyoruz. Böyle rezil işte çiftçi. Bir sürü insan her taraf adam kaynıyor."

"Çiftçi soğanı bırak, çiftçi kan ağlıyor. Mısır öyle, buğday öyle aha kurak da gitti. Ben de hayvan besicisiyim bir torba yem 500-600 lira. Sütü satıyorsun beleş. Yediği yemi karşılamıyor. Ne yapacak çiftçi kan ağlıyor. Allah yardım etsin. Ne yapalım pazarda pahalı bari dedik buradan yiyeceğimizi falan çıkaralım."

"Adamcağız satamamış yazık günah. O kadar emek vermiş. Allah'ım uzun ömür versin adamcağıza. Biz de faydalandık ama adamcağızın emeği böyle işte tarlada kalmış yazık."

"Tarlada bedava, çarşıya gittiğinde 10 lira. Emekliyim, 14 bin 500 lira maaş alıyorum bana yetmiyor ama ne yapayım? Boynumuz kıldan ince. Emekli, kuru soğana muhtaç, patatese muhtaç, 10 kuruşa muhtacız, ne yapalım?"