Osmaniye'de Çiftçiler Kuraklıkla Mücadele Ediyor

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, havaların kurak gitmesi sebebiyle ürün ektikleri tarlalarını sulayamadığı için zor günler geçiriyor. Tarlasına mısır eken çiftçi Yusuf Yasak, "Şimdi biz borçlandık harçlandık, yemedik içmedik tohumumuzu aldık ektik. Fakat şimdi bu ektiğimiz mahsuller zilledi. Zilleyince şimdi bu devletin işletmesi sulama birliği üç güne kadar, iki güne kadar su vermezse emeklerimiz boşa gider, biz aç kalırız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde havaların kurak gitmesi sebebiyle birçok köyde tarlalarına ürün eken çiftçiler, sulama birliğinden su beklediklerini bu nedenle tarlalarını sulayamadığı için zor durumda olduklarını söyledi. Kerimli köyünde çiftçiler su problemi yaşadıklarını dile getirdi.

Çiftçi Yusuf Yasak şunları söyledi:

"Şimdi biz borçlandık harçlandık, yemedik içmedik tohumumuzu aldık ektik. Fakat şimdi bu ektiğimiz mahsuller zilledi. Zilleyince şimdi bu devletin işletmesi sulama birliği üç güne kadar, iki güne kadar su vermezse emeklerimiz boşa gider, biz aç kalırız. Ekemeyiz yeniden mümkünü mü var, para mı varda ekeceğiz? Bittik,üretemiyoruz kardeşim bizim durumumuz çok vahim."

"Mısırlar filizlendi'

Mahmut Gözükarara, "Mısır kavruluyor susuzluktan. Böyle olmasını kimse istemezdi ama biz de bilemedik. Neme güvendik, ayaz gitti poyraz gitti kurutuverdi verdi, tohum askıda kaldı. Bir an evvel su istiyor mısırlar. Mısır filizlendi fakat yeterli rutubet olmadığından tohum askıda kaldı. Bir an önce sulanması lazım bir gün, bir gün. Tekrar ekecek olursam maliyeti bir dönüme sadece tohum maliyeti bin 500 lira sadece tohum maliyeti" dedi.

"Tekrar ekecek gücümüz yok"

Ali Yaltı ise "Susuzluktan mısırlarımız kurumak üzere. Sulama birliği bizden beyanname aldı yani su verme sözü karşılığında. Biz de ona istinaden mısırımızı ektik filizlendi. Fakat yağmur olmadığından dolayı filizlendi kuruma tehlikesi altında. Hala bakım çalışmaları adı altında bizi erteliyorlar. Bizim bu mısırlılarımız kurursa tekrar bir daha masraf yapıp ekecek gücümüz yok" diye konuştu.

Ahmet Uçar da "Bir hafta öncesine kadar problem yoktu. Bir hafta on gün rüzgar esti don vurduktan sonra mısırlarımız kurumaya yüz tuttu, filizlendi. Ama su verilmiyor su verilmediği için de mısırlarımız kurumaya başlayacak, başladı. Bizim mısırlarımız kuruyacak kuruduktan sonra tekrardan biz ikinci kez mısır ektiğimiz zaman bu sefer maliyette artacak zaten, bir şey kazanamıyoruz. Yetkililerden derhal çözüm bulunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.