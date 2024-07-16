Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı

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Osmaniye'de terör operasyonu: 2 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Suriye'de 2012-2014 yılları arasında DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Osmaniye'de yaşadığı belirlenen Suriye uyruklu H.E. ve A.E. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.