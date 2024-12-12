Osmaniye'de Deprem Konutları %75 Tamamlandı

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Osmaniye'de Çona ve Dereli köyünde yapımı devam eden köy konutlarının %75 tamamlandı

OSMANİYE - Osmaniye'de Çona ve Dereli köyünde yapımı devam eden köy evlerinin Ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor..

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, depremzede vatandaşlar için yaşam alanı olacak köy evlerinin inşası devam ediyor. Merkeze bağlı Çona köyünde yapımı devam eden 36 konutun ve Dereli köyünde yapımı devam eden 26 deprem konutun Ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor.

-Vali Yılmaz, 'Çona köyünde 36 konutumuzu Ocak ayının sonunda teslim edeceğiz'

Çona köyünde yapılan konutlarda inceleme yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz,"Çona Köyümüzde köy deprem konutlarımızın yapıldığı alandayız. Burada, aynı Dereli'de olduğu gibi hafif çelik yapı üzerine, brüt 110 metrekare, net 100 metrekare konutlarımız gerçekten lüks, hemşehrilerimizin rahat edebileceği konforlu bir şekilde yapılıyor. Burada alan da çok iyi seçilmiş.Ocak ayının sonuna kadar 36 konutumuzu bitirmeyi hedefliyoruz,hızlı bir şekilde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu konutların yapımını üstlenen yüklenici firmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, altyapısını yapan İl Özel İdaremize çok teşekkür ediyoruz. Hak sahibi bütün hemşehrilerimizi en kısa zamanda konutlarına kavuşturmayı hedefliyoruz. Gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yüklenici firmalarımız da en hızlı şekilde tamamlamak için yoğun bir gayret içindeçalışıyorlar."diye konuştu.

-Vali Yılmaz, 'Dereli köyünde yapımı devam eden köy konutlarının %75 tamamlandı'

Daha sonra Dereli köyünde yapımı devam eden konutlarda inceleme yapan Vali Yılmaz yaptık açıklamada,"Şu anda Dereli Köyümüzde hafif çelik yapı üzerine yapılan köy konutlarımızın olduğu alandayız. İnşallah Ocak ayı sonuna kadar teslimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Konutlarımız çok sağlam, depreme dayanıklı ve hemşehrilerimizin rahat edebilecekleri şekilde yapılıyor. Bu konutları hızlı bir şekilde tamamlayıp hemşehrilerimize teslim etme gayreti içinde çalışıyoruz.İnşaatın altyapı hizmetleriİl Özel İdaremiztarafından gerçekleştirilmektedir. Burada 26 konutun %75'i tamamlanmış durumda, iki konut daha ekledik, onların da temeli atıldı, başlandı. Buradaki bütün konutlarımızı inşallah Ocak ayında teslim edeceğiz. Konutlarımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yüklenici firmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Böyle konforlu konutlarımızı hemşehrilerimize kazandırdığımız için mutluyuz."dedi