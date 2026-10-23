Osmaniye'de depremde ağır hasar alan Envar-ül Hamit Cami 3,5 yıl sonra ibadete açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de depremde ağır hasar alan Envar-ül Hamit Cami 3,5 yıl sonra ibadete açıldı

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6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Osmaniye'nin tarihi Envar-ül Hamit Cami, 3,5 yıllık restorasyonun ardından cuma namazıyla ibadete açıldı. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, depremde 377 abide eserin tahrip olduğunu, devletin 3-3,5 senede ihyasını sağladığını belirtti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve 3,5 yıldır restorasyon çalışmalarının sürdüğü Osmaniye'nin tarihi camisi olan Envar-ül Hamit Cami cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

6 şubat depremlerinde ağır hasar alan ve restorasyon çalışması yapılan, 1890 yılında inşa edilmiş Osmaniye'nin tarihi camilerinden Envar-ül Hamit Cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Osmaniye'mizin 1890'lı yıllara ait en köklü Sultan Abdülhamid Han, Enverül Hamit Camisi'nin bugün açılışına hamdolsun hep birlikte şahitlik ediyoruz. ?Bu vesileyle bu güzel kültür varlığımızın ayağa kaldırılmasında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, bu alanda çok gayretler sarf eden değerli milletvekilimiz Seydi Gülsoy Beyefendi'ye, Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti'ye ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum."

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da ?"Bugün Allah bize bu şerefli günü nasip etti. Yaklaşık 3,5 yıl önce Türkiye büyük bir afetle uyandı. Maalesef Osmaniye'miz de bundan zarar gördü. Toplamda 377 tane bu camimiz gibi, Envar-ül Hamit Cami gibi abide eserimiz depremde çok büyük tahrip oldu. ?Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz büyük bir devlet. Devletimiz 3-3,5 sene zarfında bütün bu eserlerimizi ihya etti, tekrar bugün burada olduğu gibi cemaatiyle buluşturdu" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de depremde ağır hasar alan Envar-ül Hamit Cami 3,5 yıl sonra ibadete açıldı - Son Dakika
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