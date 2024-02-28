Osmaniye\'de depremde işyerleri yıkılan esnaflar yeraltı otoparkında hizmet vermeye devam ediyor

Osmaniye'de depremde işyerleri yıkılan 24 esnaf yeraltı otoparkına kurulan yeni ekmek teknelerinde hizmet vermeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çok sayıda iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu. Osmaniye merkezdeki esnafın yeniden ekonomik hayata katılabilmesi için ise Rahime Hatun Parkı'nın alt tarafında bulunan yeraltı otoparkında kurulan iş yerleri depremzede esnafa umut oldu.
Depremde işyeri yıkılan ve yüksek maliyetinden dolayı yeni iş yeri bulamadığını söyleyen Mühremin Türkmen(40), "Elektrik işiyle uğraşıyorum 6 Şubat depremine kadar bu şekilde işimi ifa ettim ama depremden sonra bir nebze duruldu. İş yerimiz yoktu, yani kira yer aradık çok yüksek meblağlar istediler. Kazandığımız belki de kiraya yetmeyecek paralar istediler çok uçuk rakımlar duydum. Ondan dolayı biraz hani dükkansız olarak esnaflığa devam ettim. İnsanların da ihtiyaçları vardı, elektrik olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor, bir çok şey duruyor ondan dolayı. Şimdi buraya devletimiz bize tahsis etti, burada çalışıyoruz şuanda burada kira ödemiyoruz devletimiz burayı bu şekilde tahsis etti. Birçok esnaf arkadaşımız bu kiradan dolayı dükkanları yıkılan işini bırakmak zorunda kaldı. Başka bir şehre göçmek zorunda kaldı, işyeri açmak çalışmak için gittiler. Biz bu şehirden inadına gitmek istemiyoruz ve bu şehrin daha güzel yerlerde daha güzel şekilde olmasını burada yaşamak istiyoruz. Esnaf olarak tek istediğimiz bu yeraltı çarşısını yetkililerden güzelleştirip bizim tanıtımımızı yapıp reklamımızı yapıp burada esnaf olduğunu buradaki iş yerlerinin aktif olarak çalıştığını, Osmaniye halkına duyurularsa çok seviniriz. Dışarı gidenler de tekrardan geri gelsinler ki şehrimize eski güzelliğine kavuşturalım. Bizim istediğimiz burada şehrimizde mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz" dedi.
Yeraltı otoparkına kurulan çarşıda ekmek parasını kazanmaya çalıştığını belirten Veysel Uçkun(37),"İş yerlerimiz yıkıldı, AFAD, belediye ve valilik çalışmasıyla birlikte burada yeraltı otoparkı kapalı çarşı haline getirildi. Burada 24 esnafız, burada tekrardan ekmeğin kovalamaya çalışıyoruz. AFAD'tan aldığımız dükkanlar hizmet vermeye çalışıyoruz, bizim beklentimiz dediğim gibi halkımızdan bizim burada var olduğumuzu bilsin. Burada 24 tane kişinin halkla hizmet adına esnaflık yapmak amacında olduğunu bilsin istiyoruz ve yukarımızda konteyner çarşı var onlar nihayetinde göz önünde ama biz yeraltında bulunduğumuz için hani otopark olduğu için pek insanların bilmediğini düşündüğümüzden tek isteğimiz buranın tanıtılması istiyoruz" dedi. - OSMANİYE
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