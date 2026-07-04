Osmaniyeli Depremzede Esnaf: 19 Aydır Bekliyoruz Eski İş Yerlerimize Geçemedik" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniyeli Depremzede Esnaf: 19 Aydır Bekliyoruz Eski İş Yerlerimize Geçemedik"

04.07.2026 11:08  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Osmaniye'de kentsel dönüşüm kapsamında konteyner çarşıya taşınan esnaf, 19 ay geçmesine rağmen yeni dükkanlarına geçemediklerini ve verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

(OSMANİYE)-Haber: Burhan Demircioğlu

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra Osmaniye'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında birçok esnaf, iş yerlerinden çıkarılarak konteyner çarşıya yerleştirildiklerini ancak aradan 19 ay geçmesine ve söz verilmesine rağmen yeni dükkanlarına hala geçemediklerini ifade etti.

Osmaniye Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerindeki esnaf, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 19 ay önce Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan konteyner çarşıya taşındı. Esnaf, yeni yapılan iş yerlerine kiracı olarak tekrar geçmek istediklerini ancak muhatap bulamadıklarını dile getirdi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Esnaf Adnan Akdağ, yaşadıkları sorunu şöyle konuştu:

"Biz 21 Ocak 2025 tarihine geldik buraya. Bize verilen taahhütler vardı işte mağduriyetlerimizin giderilmesi hakkında. Yıkılan yerlerin tekrardan yapılıp bize kira karşılığında yine tutulması hakkında bize vaatlerde bulunuldu. İki defa toplantı yaptık, iki-üç defa belediye başkanımız yıkılan yerlere gelmişti fakat verilen taahhütlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Aynı zamanda il başkanlarımız, merkez ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız bunlar buraya gelip bizim derdimizle hemhal olmadılar."

Burada 19 aydan beri esnafımızın birçoğu zaten dükkan kapatmak zorunda kaldı. Tekrardan adamlar şu an boştalar. Bizler de burada kendi çabamızla mücadele ediyoruz ama nereye kadar mücadele edeceğiz, ne yapacağız? Bizler muhatap bulamıyoruz kimse gelip bizim ne yaptığımızı nasıl olduğunu soran yok. Mal sahipleri daha dükkanlarını alamamışlar. Kiracılar burada mağdur durumda. 19 aydan beri zor dayanıyoruz biz artık, dayanamaz olduk."

"ÇOĞU ESNAF GİTTİ İŞ OLMUYOR DİYE"

Bir diğer esnaf Yasin Gürbüz ise şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanımız ilk başta bize söz verdi 'siz oraya geçin size destek çıkacağız her şeyi yapacağız.' İlk bir ay geldi gitti, selden sonra buraya ne geldi ne gitti ne de sordular. Dediğim gibi burada, gelenlerin çoğu gitti işi olmuyor diye. Tanıtılmıyor fazla burası. Biz ne isteyebiliriz ki bir de söz verildi eski yerimize geçeriz diye. Bizim tek isteğimiz tekrar eski yerimize geçmek. Anlayacağınız bizi buraya attılar başınızın çaresine bak dediler yani" şeklinde konuştu."

"NE OLACAĞI BELİRSİZ"

Bir başka ise "Bizi buraya alırken şunu söylediler 'Sizi bir yıl içerisinde tekrardan TOKİ bitecek tekrardan biz sizi oraya alacağız' dediler. Bizi buraya getirdiler.  Ne zaman verilecek, ne olacak bunlardan da haberimiz yok. Buraya geçince ekonomik anlamda biraz düşüşe geçtik tabii ki, satışlarımız eskisi gibi iyi değil. Konteyner çarşıya verdiler bizi, bunu sadece vermeyle olmuyor. Arkasında duracaksın burada. Bu esnaflmız ne yapıyor, ne ediyor, nasıl geçiniyorlar, iş yapabiliyorlar mı, bir ziyaret et bakalım" dedi.

Osmaniye Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Derya Öztürk de "Konteyner çarşıdaki esnafımızın sıkıntılarını dinledik, gerçekten çok zor durumdalar. Ankara'da da federasyonda yönetimde olduğumuz için platformdaki, tüm devlet büyüklerimize bu sıkıntıları dile getireceğiz. Allah'ın izniyle çözüm noktasına ulaştıracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Doğal Afet, 3. Sayfa, Osmaniye, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniyeli Depremzede Esnaf: 19 Aydır Bekliyoruz Eski İş Yerlerimize Geçemedik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 12:08:24. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniyeli Depremzede Esnaf: 19 Aydır Bekliyoruz Eski İş Yerlerimize Geçemedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.