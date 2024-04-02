Osmaniye\'de Dünya Otizm Farkındalık Günü\'nde mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı

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Osmaniye'de Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde gökyüzüne mavi balon bırakıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. "Otizmi Farkındayız, Çözümde Bir Aradayız" sloganıyla yapılan yürüyüşe Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, özel çocuklarımız ve aileleri katıldı.

Otizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yürüyüş sonrası konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle farkındalığın oluşturulması için bugün yürüyüş yaptık. Otizmli çocuklarımızla sevgiyi paylaşmak, onların eksikliği olmadığını, özel olduklarının farkında olabilmek ve bunun farkına varılması için bu faaliyeti gerçekleştirdik. Etkinliği düzenleyen arkadaşlarımıza, yürüyüşe katılan otizmli çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yürüyüş sonrası, 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyası kapsamında yürüyüş boyunca katılımcıların taşıdığı mavi balonların gökyüzüne bırakılması ile son buldu. - OSMANİYE