 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası'nda başarılı olan sporcular ödüllendirildi. Turnuvada 8 ayrı kategoride 350 sporcu yarıştı ve dereceye giren sporcular madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Turnuvanın düzenlenmesinde katkı sağlayan Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür edildi.

Osmaniye\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası
08.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:45
Abone Ol

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasında başarılı olan sporcular ödüllendirildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu Osmaniye Satranç İl Temsilciliği'nin destekleriyle Merkez Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuva, 8 ayrı kategoride 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren turnuva sonunda, açık kategoride Ömer Güneş birinci, Ali Emre Körlü 2'nci ve Ahmet Arda Kestel üçüncülük derecesi elde etti. Kadınlar Kategorisinde ise Süreyya Ceylan birinci, Fatma Melis Kara 2'nci ve Şerife Yaren Aktaş üçüncü olarak dereceye girdi. 8 yaş ve altı kategorisinde Poyraz Karadurmuş birinci, Muharrem Gonca 2'nci ve Kerem Gözükara üçüncü oldu. 8 yaş ve altı kız kategorisinde Elif Hüma Akbaş birinci, Gülce Hatun Yeşildemir ikinci ve Mina Nur Onay üçüncülük elde etti. 10 Yaş ve Altı Kategorisinde Abdicakıp Yabgu Deveci birinci, Furkan Bağ ikinci ve Muhsin Hamza Coşkun üçüncü oldu. 10 Yaş ve Altı Kız Kategorisinde Hatice Eflin Karaküçük birinci, Zeynep İnci Yaşar ikinci ve İrem Çetinbilek üçüncülük elde etti. 12 yaş ve altı kategorisinde, Salih Durmuşcan birinci, Ali Mert Şipal ikinci ve Yusuf Kaan Bebek üçüncü olurken, 12 yaş ve altı kız kategorisinde ise Zümrüt Su Dikmen birinci, Şehriban Nisa Ceylan ikinci ve Meryem Açıkyörük 3'üncü oldu.

Birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı turnuvada her kategoride dereceye giren ilk 3 kişi Osmaniye Belediyesi tarafından madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Düzenlenen törenle sporculara ödülleri Satranç İl Temsilcisi Ünal Karaçalıoğlu, Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kutalmış Göktürk Gürel, Merkez Kapalı Spor Salonu Sorumlusu Nalan Zümrüt Akoluk ve satranç hakemleri tarafından verildi.

Satranç İl Temsilcisi Ünal Karaçalıoğlu, tüm sporcuları tebrik ederek, Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ve personellerine, turnuvanın düzenlenmesinde sağlamış oldukları katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmaniye Belediyesi, Osmaniye, Kara, Spor, Etkinlik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası - Son Dakika


12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:17:07. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement