Osmaniye'de Elektriğe Gelen Zamma Vatandaşlardan Tepki

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektriğe gelen zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Elektriğe yüzde 38 zam çok fazla. Çok yüksek bir zam bu. Klima açmıyoruz, açamıyoruz. Klimayı açarsak ödeyemeyiz zaten" derken başka bir emekli ise, "Eskiden elektrikten tasarruf yapmak için mum yakarlardı, gaz lambası ile idare ederlerdi. Bu millet gittikçe ona dönmeye başladı "ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektriğe gelen zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Biz emekliyiz. Ay başını zaten zamlardan bıktık. Çok yorgun durumdayız. Böyle sık sık aralıklarla zam olmasına akıl erdiremiyoruz. Elektriğe yüzde 38 zam çok fazla. Çok yüksek bir zam bu. Klima açmıyoruz, açamıyoruz. Klimayı açarsak ödeyemeyiz zaten. Vantilatör kullanıyoruz ama nasıl olur bilmiyorum. O da kısa süreli kapatıyoruz" dedi.

"Sözde uzaya gidiyoruz ama eskiye dönüş var"

Başka bir emekli vatandaş ise şunları söyledi:

"Yüzde 38 zam çok pahalı. Şimdi bizim emekli aldığımız maaş 12 bin lira. 12 bin lira maaşla bu devirde geçinmek mümkün değil ama bu hükümet kesinlikle ne emekliye zam verir, ne asgari ücretliye zam verir, ne de diğer çalışanlara zam verir. Bu zamların arkası gelir. Zaten benzine mazota durmadan zam geliyor. Bu milleti bu şartlarda yaşaması çok zor. Elektriksiz hayatın olması mümkün değil. Vatandaş yüzde 38 zamın ödemesine çok zorlanır. Bu kadar yüzde 38 elektriğe zam veriyorlar elektriğe verilen bu zam çok fazla. Eskiden elektrikten tasarruf yapmak için daha eskiden mum yakarlardı, gaz lambası ile idare ederlerdi. Bu millet gittikçe ona dönmeye başladı. Yani sözde çağ atlıyoruz, sözde uzaya gidiyoruz ama eskiye dönüş var."

Bir başka vatandaş, "Ödeyemem, gelsin kessinler. İnek güdüyorum, köyün ineğini gidiyorum" derken, diğer bir vatandaş da, "Her şeye zam, tuttuk bir de elektriğe zam. Zam oğlu zam. Yatıp kalkıyoruz zam" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise "Elektriğe gelen yüzde 38 zam çok, vatandaş bunu nasıl ödeyecek" diye konuştu.