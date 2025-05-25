Osmaniye'de Engelliler Haftası Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de Engelliler Haftası Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu

Osmaniye\'de Engelliler Haftası Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu
25.05.2025 11:33  Güncelleme: 11:42
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Osmaniye Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği piknikte engelli bireyler ve ailelerini bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe katılan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, katılımcılarla yakından ilgilendi ve etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Osmaniye Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Amanos Dağları eteklerinde yer alan Çiftmazı Mesire Alanı'nda düzenlenen piknik programında, kentteki tüm engelli derneklerinin üyeleri ve kıymetli aileleri bir araya geldi. Katılımcılar, müzik eşliğinde oyunlar oynayıp stres attı, renkli parkur aktiviteleriyle dolu keyifli bir gün geçirdi. Samimi ve neşeli anların yaşandığı etkinlikte, unutulmaz hatıralar biriktirildi. Programa Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de katılarak engelli bireyler ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Başkan Çenet, etkinlik süresince katılımcılarla tek tek ilgilenip sohbet etti, çocuklarla langırt oynadı ve bilek güreşi yaptı. Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Başkan Çenet yaptığı konuşmada, "Zaten ülkemiz bir cennet ama Osmaniye'miz Allah vergisi bambaşka bir güzelliğe sahip. Sadece birkaç kilometre yukarı çıktığınızda mis gibi çam kokusunun olduğu serin ve temiz bir havayla karşılaşıyorsunuz. Bugün burada bu güzel ortamda, engelleri aşan evlatlarımız, kardeşlerimiz ve dostlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

Bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Başkan Çenet, "Özel eğitime ihtiyaç duyan evlatlarımıza her zaman destek olmalıyız. Ailelerimizin yükünü paylaşarak hayatı birlikte kolaylaştırmalıyız. Bugünkü güzel etkinliği organize eden ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Aramızda çok güzel bir muhabbet ve samimiyet var. Allah bu birlikteliğin devamını nasip etsin. Biz Osmaniye Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Engelli derneklerini temsilen konuşan Altı Nokta Körler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ziya Demez ise "Belediyemizden bir piknik talebimiz oldu ve sağ olsunlar seve seve kabul ettiler. Sayın Başkanımız İbrahim Çenet başta olmak üzere emeği geçen tüm belediye çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Çenet, dernek başkanları, engelli bireyler ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Piknik etkinliği gün boyu devam etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Engelliler Haftası Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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