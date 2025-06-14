Osmaniye\'de Esnaf: Ekonomik Kriz Alım Gücünü Düşürdü

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde market işleten esnaf, "Kazandığımızı elektrik faturasına, maliyeye, muhasebeciye veriyoruz. Veresiye olmazsa alışverişte yapmıyorlar" dedi. Bir başka market işleten esnaf Abdurrahman Odabaşı ise, "Adam maaşı alıyor; kirasını mı ödesin, elektriğini mi ödesin, telefonunu mu ödesin? Bize gelene kadar zaten para kalmıyor" diye konuştu.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde market işleten esnaf alım gücünün düşmesi nedeniyle iş yapamadıklarını ifade ettiler. Ekonomik gelirlerinin faturaları karşılamakta dahi zorlandığını belirten esnaf veresiye defterlerini göstererek, şunları söyledi:

"Ekonomik durumumuz iyi değil. Bundan iki ay önce bin 250 lira geldi. Geçen ay 2 bin 750 lira geldi. Bu ay 3 bin 750 lira geldi. Bu ne demek oluyor. Aynı dolap aynı elektrik başka bişey yok. Klimayı bile açalı iki gün oldu. Kazandığımızı elektrik, maliye, muhasebeci, buralara veriyoruz. Bir ürünü 10 liraya alıyoruz. Geri 12 liraya satıyoruz. Çok geçmiyor yerine koymak için tekrar geri alıyoruz 15 lira. Eskiden stoklu çalışırdım şimdi hiç yok. Mesela raflarda şampuanlar olurdu. Şampuan bana gelişi 60 liradan 100 lira gelişi olmuş. Ortalama 125 liraya satacaksın bir şampuanı. Veresiye olmazsa alışverişte yapmıyorlar. Burada küçük esnafı korumak lazım ama esnafı kollayan hiç kimse yok."

"Ekonomi bitik durumda"

Toprakkale'de market işleten aynı zamanda Abdurrahman Odabaşı, ise şöyle konuştu:

"İşler düşük ve zayıf. İnsanların alım gücü düşük. Bir kilo muz 100 lira. 1 kilo domates 40 lira. İnsanların alacak durumu yok. Bazen tek tek alıyorlar. Kilo kilo mal satışı bitti. Parası olanda zaten kurumsal marketlere gidiyor. Yerel marketlere gelen yok. Veresiye veriyoruz. Ay başı geliyor. Adam maaşı alıyor; kirasını mı ödesin, elektriğini mi ödesin, telefonunu mu ödesin? Bize gelene kadar zaten para kalmıyor. Adamın 5 lira borcu varsa 1 lira getiriyor. Versen bir türlü vermesen bir türlü. Ülkenin ekonomisin bitik durumda."