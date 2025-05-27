Osmaniye'de evde çıkan yangın paniğe neden oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Şehit Alper Öcay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin yangına müdahale ederken ihbarı üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.