Osmaniye\'de Girişimcilik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

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Osmaniye Belediyesi ve DOĞAKA işbirliğiyle yapımına başlanan Girişimcilik Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor. 400 metre kare kapalı alanda hizmet verecek olan merkezde incelemelerde bulunan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, amaçlarının geleceğin girişimcilerini yetiştirmek olduğunu söyledi.

Osmaniye Şirinevler Mahallesi'nde yapımına başlanan Girişimcilik Merkezi 250 metrekare zemin 150 metrekare asma kat olmak üzere toplamda 400 metrekare alanda geleceğin girişimcilerini yetiştirmek üzere hizmet verecek. Merkezde 2 ARGE Eğitim Atölyesi ile birlikte, uygulama atölyesi, e-ticaret atölyesi, yönetici odası ve mutfaklı kafeterya yer alacak.

Proje ve Hizmet Üretebilen Çalışan Bir Belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik geleceğin girişimcilerini yetiştirmek üzere güzel bir Girişimcilik Merkezi hazırlıyoruz. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'mızla protokollerimizi imzaladık ve Dünya Bankası kaynaklı 295 Bin Euro değerinde bir kaynak kullanacağız. Geleceğin girişimcilerini inşallah üniversitemizle, KOSGEB'imizle, iş dünyamızla hep birlikte el ele verip kendi ayakları üzerinde duran ve girişimci olarak hayatına devam edecek olan yeni nesilleri yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE