Osmaniye'de Hayvan Barınağında Katliam İddiası

Yerel

(OSMANİYE) - Osmaniye'de STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve bir grup hayvansever, Osmaniye Belediyesi'ne ait barınakta hayvanların öldürüldüğünü iddia etti. Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise iddiaların doğru olmadığını, barınak çalışanlarının darp edildiğini belirterek " Türkiye'de hayvansever terörizmi vardır. Şiddeti hak arama aracı olarak kullananları esefle kınıyorum" dedi.

Osmaniye Belediyesi'ne ait barınakta hayvanların katledildiğini ileri süren STK üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve bir grup hayvansever, barınak önünde toplandı. Barınakta video ve fotoğraf çeken hayvanseverler, durumu polis ve Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Osmaniye Patileri Derneği Başkanı Merve Turhan, "Birçok belediyede örneğini gördüğümüz gibi Osmaniye Belediyesi de maalesef çıkartılan yasadan dolayı cesaret alıp buradaki hayvanları usulüne uygun olmayan şekilde maalesef anneli yavrulu, hamile köpekleri de dahil zehir enjekte ederek hepsini katlettiler. Biz de bunların görüntüleri mevcut. Şu an İl Tarım Müdürlüğü'nden ekipler burada. Hayvanlardan örnek alıyorlar. Biz hayvanseverler olarak bu tür durumları görmekten şahit olmaktan gerçekten çok yorulduk. Çok üzülüyoruz. Artık biz buna dur demek istiyoruz. Bu yasanın iptal edilmesini istiyoruz. Bu konu ile alakalı Osmaniye Belediyesi'nde buna maalesef sebep olanların gereken cezayı almasını çok istiyoruz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Yasayı gerçekten okuyup anlamadıkları için burada hayvan katliamı yapıyorlar"

Olayı duyar duymaz geldiğini belirten Mutlu Kuyruklar Derneği Başkanı Sultan Başer, şöyle konuştu:

"Biz STK'lar ve gönüllü arkadaşlarla olay yerine geldik. Şu an Osmaniye Belediyesi'nin özel mülk ilan ettiği hayvan barınağının önündeyiz. İçeriye girdiğimizde bizzat olaya şahidim. İki tane hayvan kısırlaştırma adı altında anesteziye alınmış şekildeydi. Kısırlaştırmanın hiçbir şartlarını taşımayacak şekilde sedyenin üzerinde yatan hayvanlar can çekişmekteydi. Sonrasında hayvanları bizim yüzümüzden müdahele edemediklerini iddia ettiler ama alakası yoktu. Kesinlikle müdahale edebilecek durumda oldukları halde arkasına atropin dediğimiz uyandırıcı iğne yapmak suretiyle hayvanları bizzat öldürdüler. Başından sonuna kadar oradaydım. Bu durum için biz aylardır yalvarıyoruz. Her yere gittik. Her kapıyı çaldık. STK'lar, gönüllüler, bireysel vatandaşlar herkesle beraber bir çözüm aradık, bir çare aradık. Çünkü buradaki insanlar yasanın arkasına sığınarak, yasayı gerçekten okuyup anlamadıkları için burada hayvan katliamı yapıyorlar. Arka tarafta mezarlıkları bizzat elimizle açtık. Barınak hastalığı diye bir hastalık icat etmişler ondan dolayı öldüklerini iddia ediyorlar. Hayvanlar arka tarafta duruyor zaten. Biz buna çözüm istiyoruz."

"Bu katliama bir an önce dur dememiz gerekiyor"

CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, durumun içler acısı olduğunu belirterek, "Sabah bize gelen bilgi üzerine hayvan barınağı adı altında hayvan katliamının yapıldığı yere geldik. Gerçekten gördüğümüz zaman durum içler acısı. Çoğu arkadaşımız o görüntüleri görmek bile istemedi. Yani biz burada bu sorumluların gerekli cezaları, bu sorumlularla alakalı gerekli yaptırımların yapılması istiyoruz. Bu katliama bir an önce 'dur' dememiz gerekiyor."

Bir başka dernek üyesi olan ve aynı zamanda Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi A.Atakan Ertuğ ise şunları söyledi:

"Bugün hepimizi sinirlendirecek bir habere uyandık. Barınağa geldik. Biz zaten aylardır bu konu ile ilgili bilgi sahibiydik. Bir türlü ispatlayamıyorduk. Bugün barınağa geldiğimizde şunu gördük. Biz burayı hayvan barınağı sanıyorduk. Aslında burası hayvan mezarlığıymış. Yan tarafta ayrı bir parselde bildiğiniz kazıp günlük ölenleri, ameliyattan çıkanları, yavrularıyla birlikte kediler de dahil olmak üzere gömmüşler. Belediyeye aylardır toplanan hayvanların nerede olduğunu soruyorduk. Bir cevap alamıyorduk. Üstelik bunları topluyorsunuz. Bırakın biz iki üç ay sonra kendi koruma alanımızı kurduktan sonra bunları besleyeceğimizi söylüyorduk. Ona da müdahale ediyorlardı. Müdahale ettikleri gibi bir de topladıkları hayvanları burada öldürmüşler. Bugün buna şahit olduk. Devletin açıkladığı toplama ile ilgili yasada hayvanların toplanması isteniyor, hayvanların toplanıp öldürülmesi istenmiyor."

Osmaniye Belediyesi'nden açıklama

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün, ellerinde sopalarla bir grup aktivist, maalesef sabah saatlerinde hayvan barınağımızın tel örgülerinden atlayarak Hayvan Mezarlığı'nda cansız hayvanları ve tedavi altındaki köpekleri yan yana dizmişler, ellerindeki sopalarla genç hanım teknikerlerini darp etmişler, dövmüşler. Toplumda hassas bir konuda infial yaratmayı denemişlerdir. Biz, sorumlu bir görev anlayışıyla her işimizi kamuya açık ve kamunun bilgisi dahilinde yapmaktayız. Ne yazık ki, müdüründen teknikerine kadar tüm arkadaşlarımız, 'Biz bunu hak etmedik' diyerek gözyaşı döküyorlar. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, samimi can dostlarını tenzih etmekle beraber Türkiye'de hayvan sever terörizmi vardır. Şiddeti hak arama aracı olarak kullananları esefle kınıyor ve konunun tüm yönleriyle incelendiğini, sorumlular hakkında hukuki gereğinin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Emniyet ise yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.