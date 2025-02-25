Osmaniye'de Hayvan Barınağındaki Olaylar Sonrası Personel Değişiklikleri - Son Dakika
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Osmaniye'de Hayvan Barınağındaki Olaylar Sonrası Personel Değişiklikleri

Osmaniye Belediyesi, hayvan barınağındaki ölümler nedeniyle dört personeli görevden aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

25.02.2025 13:55  Güncelleme: 13:56
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(OSMANİYE)- Osmaniye Belediyesi, geçtiğimiz günlerde barınaktaki hayvanların ölümü nedeniyle barınakta görevli dört personelin görevlerine son verilerek, başka birimlerde görevlendirildiklerini bildirildi.

Osmaniye Belediyesince barınaktaki hayvan ölümlerine ilişkin yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği keydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan belediyemiz hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezimizdeki olaylarla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar; veteriner işleri müdürü, bir veteriner hekim ve iki veteriner teknikeri, hayvan barınağındaki görevleri sonlandırılarak başka birimlerde görevlendirilmişlerdir. Olayla ilgili adli kovuşturma ve idari soruşturma devam etmektedir. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar, şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Hayvan Barınağındaki Olaylar Sonrası Personel Değişiklikleri - Son Dakika

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