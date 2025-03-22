Osmaniye'de İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında alınmasına tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma var. Demokrasiye ve hukuka bence aykırı bir şey bir darbe oldu burada. Bir İmamoğlu gider bin İmamoğlu gelir tekrardan. İmamoğlular bitmez yani bu ülkede" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve diplomasının iptal edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma var. Demokrasiye ve hukuka bence aykırı bir şey, bir darbe oldu burada. Bir İmamoğlu gider bin İmamoğlu gelir tekrardan. İmamoğlular bitmez yani bu ülkede. Yurt dışına bakın şu anda iş adamları bile Türkiye'ye güvenmiyor, yarının ne olacağını bilmediği için güvenmiyorlar. İmamoğlu gözaltına alındı ne oldu, dolar 43 lirayı gördü. Sabah kalktık her şeyi A'dan Z'ye zam gelmiş bu ülkede. Millet çaresiz yapacak bir şey yok."

"Ekonomi, dolar fırladı, borsa düştü. Diğer ona bağlı emtiaların hepsi düşmesi gereken yükseldi, yükselmesi gereken düştü. Yani her şey tamamen tepe taklak oldu."

"Sokakta bile konuşmaya korkar olduk"

"İmamoğlu rakip olarak görüldüğünden, başka AK Partili belediyelere niye kayyum atanmıyor? Adam rakip, kendinin rakibi görüldüğünden alacak, bir yerden bir açık bulacak. Her zamanki bizim Türkiyemizin siyaseti bu şekilde yürüyor. Adama kim karşı çıkar, sokakta bile konuşmaya korkar olduk. Şimdi şurada bir şey söylesek alınacak mıyız, alınmayacak mıyız? Durum bu yani."

"Bilmiyorum, bir şey dersek tutuklanırız diye korkuyorum."