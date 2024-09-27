Osmaniye'de İşaret Dili Farkındalığı - Son Dakika
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Osmaniye'de İşaret Dili Farkındalığı

Dünya İşaret Dili Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, alışveriş merkezinde sosyal deney yaptı.

27.09.2024 10:04
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Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları tarafından Dünya İşaret Dili Günü nedeniyle alışveriş merkezinde farkındalık çalışması yapıldı.

Osmaniye'de Dünya İşaret Dili Günü çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alışveriş merkezi içerisinde dolaşan vatandaşlara işaret diliyle bir şeyler sorarak, işitme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amaçlı sosyal deney gerçekleştirdiler.

Sosyal deney sırasında verilen mesajda, "Dünya İşaret Dili Günü bu hafta kutlanıyor ve az önce görüştüğünüz işitme engelli birey size bazı sorular sordu, ancak iletişimde zorluklar yaşandı. Amacımız, işitme engelli bireylerle iletişimde sosyal farkındalık oluşturmaktı. Size verdiğimiz broşürün arka kısmında Türk İşaret Dili Alfabesi yer alıyor. En azından alfabeyi öğrenmek, işitme engelli bireylerle temel düzeyde bile olsa daha kolay ve etkili bir iletişim kurmanızı sağlayacaktır. Bu, hem karşılıklı anlayışı geliştirecek hem de toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunacaktır" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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