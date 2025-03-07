Osmaniye'de Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika
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Osmaniye'de Kadınlar Günü Yürüyüşü

Osmaniye\'de Kadınlar Günü Yürüyüşü

Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yürüyüş düzenlendi, sergi açılışı yapıldı.

07.03.2025 14:05
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Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Osmaniye Barosu iş birliğinde yürüyüş düzenlendi.

Osmaniye Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında düzenlenen yürüyüşe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Osmaniye Barosu, Siyasi Partilerin Kadın Kolları üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Yürüyüş sonrası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar tarafından hazırlanan resimlerin ve el işi ürünlerin bulunduğu sergi açılışı gerçekleştirildi.

Kadınlarımızın hayatın bütün alanlarında varlıklarının çok önemli olduğunu ifade eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bir milleti güçlü yapan kadınlardır. Tarihimiz Türk kadınının fedakarlık, çalışkanlık, kahramanlık örnekleriyle doludur, Türk kadınıyla gurur duyuyoruz. Kadınların her alanda varlıkları çok kıymetli. Dolayısıyla her zaman kadınlarımızın yanında olmaya gayret gösterelim. Çünkü onlar bizim geleceğimizi inşa eden en güçlü varlıklardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bir kez daha kutluyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika

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