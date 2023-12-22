Osmaniye\'de 130 bloğun kaba inşaatı tamamlandı

Osmaniye'de kalıcı deprem konutlarında 130 bloğunun kaba inşaatı tamamlandı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de temeli atılan 3 bin 875 deprem konutunda çalışmalar sürüyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kalıcı deprem konutlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Osmaniye'de temeli atılan 211 bloktan oluşan 3 bin 875 kalıcı deprem konutunun 130 blogun kaba inşaatı tamamlandı.

Kaba inşaatı tamamlanan 130 bloğun ince işçiliği olan kapı, pencere ve mutfak dolapları çevre düzenlemesinin ardından ocak ayı itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"Konutlarımız kıymetli hemşerilerimize hayırlı olsun"

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Osmaniye'mizin merkez ve ilçeleri dahil ciddi anlamda kalıcı deprem konutlarımız çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Bloklarımız yükseliyor şuanda Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde 152 konuttan oluşan 7 bloğun tamamı bitme aşamasına gelinmiş ince işleri kalmıştır, onları da hızlı bir şekilde tamamlama gayreti içinde çalışmalar devam ediyor. Sumbas ilçesi Karaömerli mahallesinde 190 konuttan oluşan 12 bloğun tamamı bitme aşamasına gelmiştir. Düziçi ilçesi Gökçayır Mahallesinde, bin 209 konuttan oluşan 65 bloğun 44 adetinin ince imalatları yapılmakta olup, geriye kalan 21 adet bloğun imalatları devam etmektedir. Hasanbey ilçesi Merkez Mahallesinde 504 konuttan oluşan 37 bloğun 24 bloğun ince imalatları yapılmakta olup, geriye kalan 13 bloğun kaba imalatı devam etmektedir. TOKİ tarafından Osmaniye genelinde toplam 211 bloktan oluşan 3 bin 875 kalıcı deprem konutu yapılmaktadır. Söz konusu 211 adet bloktan 130 bloğunun kaba inşaatları tamamlanmış olup ince imalatları devam etmektedir geriye kalan 81 adet bloğun ise inşaatların yapımı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Osmaniye merkez Akyar mahallesinde bin 820 konuttan oluşan 90 bloğun 43 adetinin ince imalatları yapılmakta olup, geriye kalan 47 adet bloğun imalatları devam etmektedir. Burada da gördüğünüz gibi boyalara yapılması tamamen bitme noktasına gelmiş ve yapılan konutlar gerçekten standartları yüksek depreme dayanıklı son derece teknoloji kullanılarak güvenli konutlar yapılmaktadır. Bizler de kıymetli hemşerilerimizin en kısa zamanda bu konutlara kavuşmalar için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada katkı sağlayan, emeği geçen çalışan herkese teşekkür ediyorum. Konutlarımızın bir an evvel bitirilip kıymetli hemşerilerimize teslim edilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu konutlarımızın kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.