Osmaniye'de Kaza: 3 Yaralı

Yerel

Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferli Bayram idaresindeki 80 AHD 278 otomobil karşı yönden gelen Ali Çeki idaresindeki 80 DC 036 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerde bulunan Ferli Bayram, Ali Çeki ve Esme Çeki yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan 3 kişi Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.