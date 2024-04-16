Osmaniye'de kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı

Geniş Video İzle

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil yol kenarına savruldu ve alev aldı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve otomobil hurdaya döndü.

16.04.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrulan otomobil alev alıp yandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesi NATO mevkiinde 42 S 3310 plakalı Tahir Ş. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Savrulan otomobil alev alarak yandı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralanan sürücü Tahir Ş. hastaneye kaldırıldı. Hem kaza yapan hem de yanan otomobil hurdaya döndü.

Osmaniye\'de kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Hasanbeyli, Osmaniye, trafik, Acil Durum, Trafik, Kaza, Otomobil, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:03:55. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement