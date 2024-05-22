Osmaniye'de kız kardeşini ve eniştesini öldüren şahıs intihar etti - Son Dakika
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Osmaniye'de kız kardeşini ve eniştesini öldüren şahıs intihar etti

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşanan olayda, Hacı Ahmet Cengiz'in kız kardeşi ve eniştesini öldürdüğü ve ardından intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.05.2024 13:55
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde kız kardeşi ve eniştesini öldüren şahıs intihar etti

Edinilen bilgiye göre; Merkez Mahalle de bir evde iki kişi ölü olarak bir akrabası tarafından bulundu. Olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şadiye Özerli (41) ve eşi Yusuf Özerli (46) silahla vurulmuş ve hayatını kaybettiği görüldü. Olayla ilgili inceleme sırasında evin bir kilometre kadar uzağında ise Hacı Mehmet Cengiz'in cansız bedeni bulundu. Cengiz'in intihar ettiği tespit edildi. Hacı Ahmet Cengiz'in aralarında anlaşmazlık olan kız kardeşi Şadiye Özerli ve eşi Yusuf Özerli'yi öldürdüğü ve sonrasında da intihar ettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 3 kişi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye\'de kız kardeşini ve eniştesini öldüren şahıs intihar etti
Kaynak: ANKA

Ahmet Cengiz, Osmaniye, Sumbas, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de kız kardeşini ve eniştesini öldüren şahıs intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de kız kardeşini ve eniştesini öldüren şahıs intihar etti - Son Dakika
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