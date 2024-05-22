Osmaniye\'de kız kardeşini ve eniştesini öldüren şahıs intihar etti

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde kız kardeşi ve eniştesini öldüren şahıs intihar etti

Edinilen bilgiye göre; Merkez Mahalle de bir evde iki kişi ölü olarak bir akrabası tarafından bulundu. Olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şadiye Özerli (41) ve eşi Yusuf Özerli (46) silahla vurulmuş ve hayatını kaybettiği görüldü. Olayla ilgili inceleme sırasında evin bir kilometre kadar uzağında ise Hacı Mehmet Cengiz'in cansız bedeni bulundu. Cengiz'in intihar ettiği tespit edildi. Hacı Ahmet Cengiz'in aralarında anlaşmazlık olan kız kardeşi Şadiye Özerli ve eşi Yusuf Özerli'yi öldürdüğü ve sonrasında da intihar ettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 3 kişi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.